“老旧破烂”VS“大而无当”？英俄官员为航母打起口水仗

外媒称，英国和俄罗斯正在围绕它们的航母力量打口水仗。事情的起因是英国一名内阁成员声称俄罗斯的“库兹涅佐夫海军元帅”号航母与英国海军的“伊丽莎白女王”号航母相比显得“破烂”。俄罗斯人予以反击，称英国的新航母是一个“容易打击的目标”。
美国《大众机械》月刊网站6月29日报道，这场骂战从英国国防大臣法伦在英国《每日电讯报》上撰文开始，他在文中写道：“几个月前，老旧、破烂的‘库兹涅佐夫’号曾穿越英吉利海峡，我想俄罗斯人会带着一点嫉妒来看我们的这艘航母。”法伦指的是俄罗斯目前唯一的航母——“库兹涅佐夫海军元帅”号。俄罗斯政府利用这艘航母在海外展示本国军力，曾多次将它派往叙利亚并沿着欧洲海岸线航行，其中包括最近穿越英吉利海峡的一次航行。虽然“库兹涅佐夫”号看起来很唬人，不过它其实很老旧，而且存在许多问题，其中包括曾在比斯坎湾出现故障，并且会冒出滚滚黑烟。
对此，俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫指出，这艘俄罗斯航母还配备了威力巨大的“花岗岩”反舰导弹。科纳申科夫警告说，英国海军的新航母“伊丽莎白女王”号可别进入“它这个远房‘亲戚’几百海里的范围内”，并说这艘英国航母“不过是一个巨大的、容易打击的海上目标”。
“伊丽莎白女王”号将会依赖其舰载的F-35B联合攻击机来提供进攻火力，与之不同的是，“库兹涅佐夫”号除了拥有战斗和攻击机以外，还在甲板下配备了多枚“花岗岩”P-700型反舰导弹。每一枚“花岗岩”导弹的射程都有大约388英里（1英里约合1.6公里），飞行速度可以高达2.6马赫，可携带1500磅（1磅约合0.45公斤）的常规烈性炸药或500千吨当量核弹头。
英国人说的或许没错，不过现在还不是贬低别人的时候。虽然“伊丽莎白女王”号已经建造完成，但它要到2018年之后才会拥有第一架F-35B战斗机，而且海军航空兵F-35B战斗机要到2023年后才会全部配备到位。事实上，在2023年之前，“伊丽莎白女王”号上的大多数固定翼飞机将是美国海军陆战队的F-35B——根据去年达成的一项协议，在“伊丽莎白女王”号2021年第一次作战部署时，将由美国海军陆战队的战斗机陪同出征。
另据英国《每日镜报》网站6月29日报道，在关于航母的口水仗中，俄罗斯驻伦敦大使馆也嘲讽了英国国防大臣法伦。
这名俄罗斯外交官在推特上发消息说：“致法伦大臣：‘库兹涅佐夫海军元帅’号帮助打败了叙利亚恐怖分子，它是一笔真正的财富。英国的航母做过什么？到底谁该嫉妒谁？”
据说在“库兹涅佐夫”号出征叙利亚期间，战斗机从航母上起飞并执行作战任务达420次。
俄罗斯本周宣布，它将继英国之后建造新型航母。这艘航母将在2025年竣工。
与此同时，“库兹涅佐夫海军元帅”号将接受整修，以便将它的服役时间延长20年。
按照计划，“伊丽莎白女王”号将于明年开始服役。“伊丽莎白女王”号的使用寿命估计为50年，在此期间，它可能要参与多种行动，比如高强度作战或者在世界各地提供人道主义援助和开展救灾活动。
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