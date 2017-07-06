物联网推动可持续创新 海尔创客平台受英媒称赞

英媒称，物联网（IoT）被誉为下一场工业革命，通过“智能化连接人、流程、数据和物”推动世界前进。
据英国《G20》杂志网站7月4日报道，物联网发展潜力巨大。它可以改善低碳供应链、点对点融资、食品分配系统和可再生能源的利用。物联网对人类的净利益取决于我们利用物联网推动可持续创新的能力。
报道称，在哈佛、伦敦政治经济学院、世界银行的工作中，我们已与众多世界顶级首席执行官（CEO）会面，讨论他们在可持续发展、包容和创新方面的领导战略。目前我们与CEO相关研究的许多对话与最近物联网方面的讨论不谋而合。
一些开明的商界领袖正在对其组织进行转型，定位技术创新以驱动组织绩效、增加社会效益，主要通过以下三个重点领域：
实现目的驱动的组织
大力度的员工激励、留用和绩效是通过将目的和价值观纳入招聘、销售和晋升的推动力驱动的。有形价值将人聚在一起，推动积极影响。诺和诺德公司前任CEO拉斯·索伦森说：“我们现在与一帮最为才华横溢的人共事。他们关心社会问题，如果公司不以我们的表现、沟通和交互方式反映这些问题，我们就无法取得成功。”
组织敏捷性与科层结构的平衡 组织可以通过使用与传统层次结构相适应的网络结构来加速新思想的良性流动和整合。
报道以西门子的“Next47”部门为例。正如西门子CEO乔·凯瑟尔所言，“创新就是解决问题。如今，许多组织画地为牢，为自己的流程所桎梏，并将其用作结果的替代物。”“Next47”初创单元作为公司内部的公司运作，它是一个敏捷的初创企业集群，用以孵化一旦时机成熟即可扩大规模的想法。这个生态系统的目标是培育颠覆性想法，并充分利用物联网的潜力。
从产品型公司转向用户为中心的超级节点
未来成功的组织将需要整合大数据、物联网和消费者直接参与。
报道称，中国的海尔就是一个范例：海尔的U+应用程序提供了一个连接用户、企业、物联网设备和海尔的平台。海尔CEO张瑞敏希望将海尔变成由一千多家“小微”（ME）组成的创客生态系统。海尔让这些小微围绕核心“平台”，开发出满足客户需求的产品。
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