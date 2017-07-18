美评估台美军舰互访 大陆促美勿开倒车

境外媒体称，中国7月17日表示，在美国众议院通过一项内容包括加强与台湾交流的年度国防授权法案后，中方已就此向美方提出严正交涉。
据路透社7月17日报道，美国众议院7月14日通过的“2018财年国防授权法案”还提出加强与台湾的训练和演习。
中国外交部发言人陆慷说，该法案的“消极内容”严重违背美“一个中国”政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政。
陆慷说：“中方已就此向美方提出严正交涉。”他说，中方一贯坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系。
他说：“我们敦促美方充分认清上述法案有关条款的严重危害性，不得让包含相关条款的法案通过成法，不要开历史倒车，以免损害中美合作大局。”
报道称，中方上月敦促美国立即撤销其向台湾出售价值14.2亿美元武器的“错误决定”，并表示这一做法有悖于中美两国领导人今年4月在佛罗里达州会晤时达成的“共识”。
蔡英文去年当选台湾当局领导人后，北京与台湾的关系一直非常冷淡。
另据台湾“中央社”7月17日报道，针对美国众议院日前通过法案，要求评估台美军舰互访可能性，中国外交部发言人陆慷7月17日说，中方已对此向美方交涉，美方应充分认清其“严重危害性”，不要“开历史倒车”。
陆慷说，美国众议院通过的这项法案，要求美国国防部长向国会提交报告，对台美军舰互访进行可行性评估等“消极内容”。有关条款严重违背美“一个中国”政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，中方已就此向美方提出严正交涉。
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