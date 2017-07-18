台湾立法部门打群架致“家丑外扬”

英媒称，台当局立法部门因为议案审核问题再度爆发激烈冲突，打架视频也透过网络广为流传，成为国际媒体报道的对象。
据英国广播公司网站7月17日报道，7月14日，台立法部门因为内政“前瞻计划”的审核与通过，再度爆发激烈冲突。不仅在立法部门丢椅子、砸水球，甚至也有民意代表遭到殴打，虽然没有演变成流血冲突，但台湾当局的形象全都被录了下来。
报道称，这些激烈地打斗场面也被广传，成为国际媒体报道的对象。除了英国各大媒体外，美国CNN也罕见地创下超过100万的点阅。甚至连远在非洲的尼日利亚与东南亚的泰国等当地电视台都做了报道。
报道称，许多台湾网友看见当局的立法部门出现激烈冲突，纷纷表示“丢脸”，甚至认为“家丑外扬、人民选他们不是来打架的”，让外国人看见台湾的糗态。然而也有网友自我解嘲表示，跟东欧有些国家国会丢烟幕弹，甚至冲进去直接摔跤相比，台湾这几年的“国会”冲突已经“相对温和”。
报道称，台当局立法部门的“打架潮”一度广为世界所知，进入2000年代政党轮替后，这样的情景虽然有趋缓，但每当立法部门再发生冲突时，过往打架的“黑历史”还是会重新唤起老一辈台湾人的记忆。
对于台当局立法部门再度发生激烈冲突，台湾成功大学政治系教授梁文韬则感慨“民进党正在重蹈国民党以前的覆辙”。
梁文韬分析台当局立法部门打架的远因，是因为现在的民进党当局在台当局立法部门拿下过半席位下，让民进党可以强势通过“法案”，也让席次占少数的国民党用此方式来激烈对抗。然而梁文韬也说，过去2008年马英九执政时，也是国民党席次过半，民进党也是用这样的方式来激烈抵制议事。
报道称，综观这起冲突，也是起因于民进党推行的“前瞻计划”法案受到岛内质疑，而在民进党当局仍然要透过立法部门半数强势表决情形下造成的结果。
梁文韬担心的是，过去国民党与现在民进党这样的作为，会失去让台湾民主深化的契机。“民主不是四年一次的投票就算了”，他认为选举只是现代公民素养的其中之一。除了选举，罢免、创制、复决等权利培养都需要加深。
而台湾的选举风气，从以前至今都还是要以“钱”为主，在选举时没有金主赞助、或是庞大资金来造势的话，通常都不太会选上。梁文韬认为老一辈这样的选举风气必须改善。他补充道，“我很不希望看到未来台湾还是有用钱堆出来的政治人物，那是不真实的”。
报道称，这次台当局立法部门的打架事件，视频意外流出到各大国际媒体网站，也让台湾当局所谓的“民主经验”再次受到打击，也许依旧证明一句老话，自由还是要建立在完全的自律上，不能用破坏他人的自由来解决问题。
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