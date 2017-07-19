中美承受不起忽视东盟的代价

香港《南华早报》网站7月18日刊发题为《为何中美承受不起忽视东盟的代价》一文，作者是美国洛约拉马里蒙特大学亚太问题专家汤姆·普拉特。普拉特称，除了日本和印度之外，没有哪个邻国能够真正长期令中国感到恐惧，但东盟是世界政坛一股不断增强的力量，不可忽视。
文章援引印裔新加坡学者马凯硕新书《东盟奇迹》观点称，“如果中国想要证明自己和美国不同，是个和平的大国，那么展现这种对比的最佳领域就是与东盟的关系。”
文章开篇指出，美国公众很少会想到印尼这个东南亚人口最多的国家。不过，作为全世界排名第四的人口大国，该国的穆斯林人口居世界首位，是个日益重要的国家。
文章称，除了极少数例外，就连美国外交政策权威往往都会出于心理原因而把目光锁定在大西洋对岸。
东盟是当前东南亚的重要多边机构，将于下月迎来50岁生日。当然，它与北约不同；不过，秘书处设在雅加达的东盟体现了10个国家的共识，而这10个国家的总人口多达6.5亿，是中国的一半，是美国的两倍。这是不容小觑的。
普拉特介绍，新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕在新书《东盟奇迹》（与外交官兼作家孙合记合著）一书中，讲述了大国在东南亚外交中的怠慢行为和失误。该书差不多罗列了有关东南亚现状的所有重要事实，尤其是以充分证据阐释了大国在地缘政治方面的短浅目光。他们写道：“美国有许多研究东南亚问题的社会科学家似乎主要靠《纽约时报》的剪报获取关于该地区的原始资料，而并不真正了解东南亚社会。”
普拉特指出，马凯硕在世界地缘政治方面是个不折不扣的现实主义者，但他的观点带有诱人的乐观主义色彩，而且具有当头棒喝而不是息事宁人的倾向。当前的关注焦点包括：在中国崛起和美国陷入低潮的动荡时代，东南亚小国在谋求调整观点、态度和形象时遭遇的两难困境。文章指出，尽管《东盟奇迹》以独到的手法刻画了这批坐立不安的国家，但真正具有开创性的是对“东盟与大国”这个问题的精辟解析。
中美关系并不单纯取决于这两个最伟大国家之间的相互联系。两国可能都无法自拔地隔着太平洋紧盯住对方；不过，双边关系只是这种复杂关系的一部分。美国的陆上邻国只有加拿大和墨西哥，而中国却有14个。
普拉特表示，中国的一些邻国很好打交道。蒙古和老挝很少让外交部操心。不错，除了日本和印度之外，没有哪个国家能够真正长期令中国感到恐惧。但是，因共同的经济利益而联系在一起的东盟是不可忽视的。
中国该怎样做？普拉特称，中国可以谋求削弱东盟的团结，也可以接受马凯硕眼中的东盟现状：它是世界政坛一股不断增强的力量，甚至可能是牵制华盛顿的第七舰队采取侵略性单边干涉行动的机制。
普拉特表示，因此，东盟对中国而言是个工具，而不是障碍。正如马凯硕和孙合记所说的那祥：“如果中国想要证明自己和美国不同，是个和平的大国，那么展现这种对比的最佳领域就是与东盟的关系。”他们提到，中国领导人曾提出新型大国关系的概念。要实现这个目标，东盟应该是个外交工具；中国想要与之合作而不是把关系搞砸。
那么，美国呢？普拉特强调，美国需要猛醒。美国前总统奥巴马曾经在印尼生活过，但就连他在任时，美国政府也没有给予印尼足够关注。如今的情况要更糟糕。《东盟奇迹》在结尾处写道：“遗憾的是，特朗普当选将拉大美国与东盟之间的距离，因为特朗普对东盟一无所知。”
作者最后批评，特朗普政府猛砍美国国务院预算的做法就很能说明问题。难怪美国舆论表明，越来越多的美国民众认为他们的总统对世界的了解并不比他们多。
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