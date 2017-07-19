全球化拥有“自我防护”功能

保护主义政策影响有限
唐纳德•特朗普总统试图让保护主义得到尊重，他提及林肯也支持征收关税，还让美国撤出跨太平洋伙伴关系协定，并准备对进口钢铁征收关税。但国际经济和贸易监管机构的变化遏制特朗普达到目的。
特朗普在竞选时曾威胁要对中国征收45%的关税、对墨西哥征收35%的关税，现在已经不再提及。钢铁关税可能会在数天后实施，但钢铁游说团体担心，此次力度会比以往受限。与此同时，特朗普的商务部长表示，今年8月修正北美自由贸易协定的谈判将遵循“不伤害”的原则。
以预测贸易措施的经济影响著称的美国布兰代斯大学贸易经济学家彼得•佩特里说：“企业和部门的利益让实施特朗普提出的极端(措施)非常困难。”在竞选期间，高盛公司估计，市场断定特朗普的贸易政策会让关税提高约10个百分点，这足以震动全球经济。
而现在，高盛估计特朗普有限的行动会影响关税提高1个百分点。高盛经济学家达恩•斯特鲁伊文和本•斯奈德写道：“市场对主要贸易政策变化的预期看来已经完全逆转。”
历任总统采取两手策略
特朗普采取了与白宫一些前任相反的做法。他威胁要实行贸易保护措施，但迄今为止采取了温和的行动。他的前任们称赞自由贸易，但推行了贸易保护措施。
理查德•尼克松向贸易伙伴额外征收了10%的进口税，以迫使它们对其货币重新估值。罗纳德•里根对曰本持续施压十多年，因为曰本的进口重创了美国工业。他对日本电子产品征收严格的关税，并迫使日本限制对美国的汽车出口，并购买美国半导体。老布什保留了半导体协议，并让日本购买更多的美国汽车零部件。
就连比尔•克林顿——现在被认为是自由贸易的代表，因为他支持北美自由贸易协定并且同意中国加入世界贸易组织——在其第一个任期内也在汽车、汽车零部件和电脑芯片上对日本施压。后来的各位总统也有推行贸易保护主义的时刻，小布什对进口钢铁征收关税，而奥巴马则对从中国进口的轮胎征税。
以往总统们在一定程度上利用保护措施来获取国内政治保护，以推动全面贸易自甶化。从尼克松到克林顿，美国通过谈判达成了两项全球贸易协定——北美自由贸易协定以及世贸组织协定，还达成了其他国际贸易协议。现在这些贸易协议限制了特朗普的回旋余地。
贸易体系自主抵抗改变
曾经积极游说采取贸易保护措施的行业变得更加国际化，使它们更难以推行限制措施。例如，当美国和曰本就日本汽车进口发生争执时，对日本汽车进口实行配额或许有用。但这种逻辑对美国和墨西哥是行不通的。设在美国的汽车制造商跨境双向运输零部件，合作生产汽车。
长期以来，纺织业一直是支持贸易保护显积极的声音之一,但因为该行业的高度国际化，现已成为北美自由贸易协定的捍卫者。全国纺织业组织理事会最近指出，由于供应链整合程度高，该行业“支持合理的改进，在北美自由贸易协定成功的基础上进一步发展，而不是取消该协定”。
在钢铁关税上，特朗普使用的是尼克松总统在全面征收额外进口税时提到的理由——国家安全。这一次，钢铁行业要求政府为了一个更有限的目标征收关税——迫使中国削减钢铁过剩产能。钢铁行业的官员说，政府正考虑如何实施关税，而不会引起大范围报复。
这一切并不意味着贸易自甶化的新时期即将到来。国际货币基金组织提出，全球各地的关税削减正在放缓，每年签署的自由贸易协议的数量也在减少。然而，国际贸易系的缔造者在过去半个世纪里创建了一个能抵抗大刀阔斧的改变的结构。随着时间的推移，特朗普可能发现自己陷入其中。
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