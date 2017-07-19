美盟友争购中国军用无人机

俄媒称，由于美国不愿向盟友出售最先进无人机，这些国家转而从中国大批购买价格较低的同类产品。
据俄罗斯卫星网7月18日援引《华尔街日报》网站报道，最近沙特、约旦等美国盟友愈加频繁地使用中国产无人机。此外，研究埃及和阿联酋军事基地卫星图像时也发现了中国产无人机的身影。
《华尔街日报》写道，美国已长时间拒绝对外出售本国最强无人机，包括中东盟友。美国所有伙伴中，只有英国争取到购买最新型“捕食者”和“收割者”无人机的权利。该报称，美国首先担心，无人机可能落入敌人之手，被用来破坏以色列在中东的军事优势。
报道称，在这种背景下，中国满足了美国盟友对此类战斗设备的需求，提供与上述美国无人机相仿、但价格却低很多的无人机。《华尔街日报》写道，这种状况对华盛顿而言是“战略和商业上的失败”。
白宫国家安全委员会匿名代表向《华尔街日报》表示，美国政府正在仔细考虑无人机出口政策的各个方面。他说：“我们时刻关注中国的动向。”
美国总统反恐和网络安全问题助理汤姆·博塞特强调，在出售无人战机问题上需保持经济利益与安全之间的平衡。
据美国媒体报道，由于美国不愿出售最先进的无人机，美国盟友纷纷向中国购买更廉价的替代品。《华尔街日报》称，近期，沙特、约旦等美国盟友使用中国产无人机的频率越来越高。
华盛顿智库新美国安全中心的专家保罗•沙雷曾在五角大楼任职。他说，这种局面是华盛顿的“战略和商业失败”。迫使盟友不得不购买中国无人机，美国贸易政策“损害美国的利益”，“破坏美国与最亲密伙伴的关系"，并且“对试图角逐市场的美国企业不利。”
【美国之音电台网站7月18曰报道】题：中国欲以半价卖军用无人机
中国制造的“彩虹”-5无人机这个月投入批量生产。这种极具杀伤力的无人机载重大、航时长、航程远，而预计价格将只有美国最尖端的同类产品的一半。
美国生产的MQ-9“死神”无人机是世界上第一款用来攻击地面目标的无人机。2013年的美国预算报告显示，这种无人机售价1690万美元，是全世界最贵的无人机。
中国媒体报道说彩虹”-5 最多可挂16枚导弹，滞空时间为40小时，升级后的版本有望达到120小时。该无人机能直扑3000公里外的目标，并在目标区停留10-20小时。
“彩虹”系列无人机由中国航天科技集团公司研制生产。该系列的无人机销往全球几十个国家。
美国国务院估算，在2013年至2023年期间，中国可能生产近4.2万架无人机，销售额超过100亿美元。
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