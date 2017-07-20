Facebook拟推新闻付费项目：内容生产商与流量平台相互妥协的结果？

据路透社北京时间7月19日报道，Facebook新闻合作部门负责人坎贝尔·布朗(Campbell Brown)本周二在数字化出版创新峰会上表示， Facebook将推出一款付费订阅产品，新产品的测试工作将从今年10月份开始，目的是满足报纸和数字化出版机构的要求，它们一直抱怨对自己的内容在Facebook上的发布没有控制权。
布朗说，除引导读者访问新闻出版机构主页订阅新闻外，Facebook计划在产品中设立付费专区，要求读者阅读10篇文章后成为付费用户。
新闻媒体联盟总裁、首席执行官大卫·查弗恩(David Chavern)7月10日在《华尔街日报》上撰文称，“问题在于，目前的互联网发布系统扭曲了优秀新闻报道价值的流向，它们指望经济效益不佳的新闻产业为它们完成代价高昂的工作，出版机构解决这一问题的唯一途径是联合起来。”
布朗没有披露Facebook是否会与新闻出版机构分成付费新闻产品营收。但她表示，Facebook不反对出版商联合起来，但它更乐意与一家一家的报纸和网站合作。
美传统媒体联合抗议Facebook垄断广告收入
前几日，美国传统媒体就联合控诉谷歌和Facebook垄断广告收入，切断了其与读者的联系。
美国新闻媒体行业协会The News Media Alliance（NMA）向国会提出申请，要求向科技巨头谷歌和Facebook采取反垄断措施。NMA代表了北美2000多家新闻媒体，其中包括纽约时报、华盛顿邮报和华尔街日报。
据Axios报道，根据美国法律，媒体的共同协商将会受到调查和罚款，NMA要求代表媒体能跟Facebook与谷歌进行内容授权谈判。NMA认为，谷歌和Facebook的主导地位创造了一个不健康的媒体经济和新闻环境，双寡头从新闻媒体的付出中获益，并切断了读者与新闻品牌的关系。
具体来说，NMA要求谷歌和Facebook作出以下改变：
增加广告收入分享：Facebook过去几个月里对旗下的媒体内容发布平台Instant Articles和视频更新了收入分享功能，但新闻业界认为还不够。为新闻订阅创造更多支持；改善数据共享：向新闻机构提供关于他们读者的信息。开发更好的品牌支持。数字媒体的快速崛起对传统媒体造成了很大的挑战，近年来传统媒体的经营支柱业务广告收入大幅下滑。传统媒体已经沦为了新闻内容供应商，其收入很大程度上也取决于平台的流量。
美国独立民调机构Pew Research Center数据显示，去年美国出版业线上、线下广告收入总和为180亿美元，仅为10年前的三分之一。而这个数字仅相当于Fackbook在美国的广告收入，且不到谷歌在美广告收入的一半。去年，媒体巨头纽约时报和华尔街日报收入均下滑超20%。
而据eMarketer预测，今年谷歌和Facebook的数字广告收入将达到730亿美元，占美国数字广告总收入的60%；此外，近80%的数字搜索广告收入将进入谷歌囊中，约40%的数字显示广告收入将归于Facebook。另据出版业协会Digital Content Next估计，今年83%的新增电子广告收入都将归于谷歌和Facebook。
今年6月，历时长达7年调查，三年指控，欧盟对谷歌开出了高达24.2亿欧元的天价罚款，以处罚其违反欧盟竞争监管规定的行为，谷歌和Facebook双寡头地位受到了反垄断监管者的制裁。
谷歌和Facebook负责人在接受Axios采访时均表示愿意帮助新闻媒体发展和转型。
内容付费：可行的商业模式
“Facebook承认付费订阅是一种可行的商业模式；高质量新闻报道很有价值，而人们也正在为之掏腰包”，《华尔街日报》会员计划总监Karl Wells说道。
传统媒体向Facebook和苹果等新闻客户端提供内容，也希望自己能够得到合理的报酬，避免受到Facebook、谷歌等垄断市场的损害。
今年初，为保护自己的收入，《华尔街日报》取消面向谷歌搜索用户提供免费新闻。随后谷歌降低了《华尔街日报》的排名权重；5月份，他们来自Google News的流量比去年同期暴跌94%。《华尔街日报》作为少量的优质网站，能够承受住流量暴跌的打击，许多报纸网站尝试收费墙后，最终不得不取消。
正如《纽约时报》所说，相比“新皇室”谷歌和Facebook，“高品质新闻提供商就是乞讨者和农奴。
但对于传统媒体来讲，也不是完全受制于人。Facebook以及谷歌上出现的大量的 极端内容和假新闻已经对其形象造成了很大的打击，很多广告商都选择撤出。如若传统媒体能够保持高质量的内容，将是一个不错的发展机遇。
在中国，免费在很长时间内都曾是中国互联网的主流行业形态，但现在“为原创优质内容付费”成为新的趋势。
2017 年，知乎、得到、分答、微博、微信、果壳等开始转向内容付费这种商业模式，用专栏订阅、付费课程、内容赞赏、有偿问答、社群等形式实现内容变现。
据《 2016 年中国网络新媒体用户研究报告》显示，33.8%的新媒体用户已经产生过对新媒体内容的付费行为，15.6%的用户有付费的意愿但是还没有付费行为。
显然，国内用户的内容付费意识正在逐渐养成，这对国内内容付费商业模式的发展来说是利好。（新闻来源：搜狐新闻）
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