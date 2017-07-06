美式英语来了！英国担心输掉“英语之战”

英国《经济学人》周刊7月20日一期刊发题为《美式英语来了！》的文章称，保罗·里维尔在马萨诸塞州康科德的乡间道路上快马加鞭，沿途警告“英军来了！英军来了！”据说，正是里维尔的警告避免了美国独立战争被扼杀在摇篮中。如今，许多英国人担心，英国将输掉与美国的另一场战争，这次是英语之战。
文章称，2011年，英国广播公司（BBC）发表了马修·恩格尔的一篇檄文，举出五个常见的美式英语用法例子，并邀请读者举例他们最讨厌的美式英语。英国读者对此饶有兴趣，称这些美国佬的词句让人“厌恶至极”。恩格尔触动了英国人的敏感神经，他的著作《英式英语的衰落》于上月出版。恩格尔在书中悲叹了英式英语的美国化。他伤感地表示，自己并不反美，只是希望保护本国的独特方言。
文章称，然而，在那篇文章中，恩格尔列举的五个“美式英语用法”中的四个实际上都源于英国。在读者的美式英语举例中，许多词语也是如此。一名读者写道：“gotten这个词让我不寒而栗。”但事实上，这个词是英语原来的分词，后来在英国被“got”取代。“fall”（秋天）和“mad”（生气）也诞生于英国，但后来在英国逐渐退场。
的确，美国正在对英语的使用产生影响。“smart”除了形容人衣着讲究（这个词于1571年首次出现在英国时就是此意），也越来越多地形容人聪明伶俐。许多英国人更喜欢用“movies”而不是“films”来指代电影。现在，“fries”和“cookies”经常与“chips”和“biscuits”同时出现。但前者总能代替后者吗？
不能。萨塞克斯大学的美国语言学家琳恩·墨菲说，“smart”是指精明干练，而“clever”是指头脑聪明;“fries”是指那种又细又脆的美式炸薯条，“cookies”则专指美国的甜饼干。墨菲正在撰写一部研讨英式英语与美式英语关系的著作。“movies”往往指代好莱坞影片，而今天人们仍倾向于用“films”指代反映现实的欧洲影片。换言之，这些美式英语并不是对英式英语的侵蚀，而是补充。
而且，这种补充是双向的。“scones”（英式司康饼）这种食品和这个词都传到了美国。美国学者本·亚戈达创建了一个网站，专门收集美国时髦人士使用的英式英语。对此，恩格尔的观点是，这些词汇仅限美国的知识分子使用，而美式英语在英国平民当中更加根深蒂固。
文章称，英语一直在从世界各地吸收词汇。恩格尔担心的是，在过去的半个世纪，一个来源——美国——凭借强大的文化、技术和政治影响力占据了主导地位。但他进一步指出，可以想象，在未来的一个世纪，“美式英语有可能将英式英语完全吸收”。
用美式英语来形容，这是“horsefeathers”（一派胡言）。美式英语与英式英语在许多层面上存在差异，包括拼写、发音、词汇、文体和语法。恩格尔着重指出的是，一些英式英语正在让位于美式英语。然而，这只是英语海量词汇中的一小部分，其余大部分词汇在英式英语和美式英语中都是一样的。我们很容易在报纸上找到一篇文章，里面没有一个词（除拼写以外）具有英式英语或美式英语的显著特点。在其它方面（例如，食谱和汽车配件名称）则经常能看到两者的差异。但这些方面是地方性或个人化的，很难改变。
文章称，总体而言，英式英语依然健康。发音差异几乎影响到每个词，但英式发音不太可能与美式发音趋同。为数不多的语法差异也没有改变的迹象。英国人对使用美式拼写毫无兴趣。此外，就算没有出现特征明显的词汇，从行文上也能看出这是英国人的文章，还是美国人的文章。
美式英语对全球英语（不仅仅是英式英语）的影响与日俱增。不过，从爱尔兰英语到印度英语，再到澳大利亚英语，各地英语仍有鲜明的特征。即使在美国国内，各地方言，尤其是美国南方方言，也有显著差异。全球各地的英语，包括英式英语，都在不断演进。
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