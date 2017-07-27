中国与东盟分享“创新减贫”经验

在论坛交流中，如何利用互联网促进减贫工作成为参会者关注的重点。已经运营了一年多的南南合作减贫知识分享网站就是一个很好的例子，用户可以在这个全英文网站上找到中国改革开放以来的减贫成果及一些国家减贫的具体做法，还可以与国际社会分享自己的成功经验。
该网站运营方中国发展门户网国际合作主编焦梦表示，网站以知识分享促进国际减贫交流的理念受到了广泛关注，我们将通过搭建服务南南合作的扶贫知识分享平台，努力成为汇集中国和国际扶贫发展经验的信息中枢。
创新不仅仅是采用最新的科技手段，同样，跨界合作也能碰撞出新的理念和工作方式。
中视亚太（北京）国际文化传媒有限公司董事长周焱在论坛上播放了电影《占芭花开》的预告片。他说，这是中国和老挝的第一部合拍电影，可以推动中老两国的扶贫工作。
周焱说：“旅游扶贫是产业扶贫和精准扶贫的重要组成部分，大多数相对贫困的地区，有着优质的旅游资源和生态环境。影视作品可以成为很好的媒介，带动拍摄地的旅游发展，帮助当地走上脱贫之路。”
中国国际扶贫中心副主任张广平表示，本届论坛是中国和东盟各国对区域减贫发展合作框架的一次梳理和完善。来自中国的创新减贫实践和理念给来自东盟各国的与会者提供了很好的示范和可操作的经验。
联合国开发署柬埔寨国别主任尼克·贝雷斯福德告诉记者，中国减贫所取得的成果是前所未有的。“中国精准扶贫的战略、社会发展政策，以及人力资源发展都在减贫工作中起到了重要的作用。中国可以作为榜样向东盟国家分享经验。”
柬埔寨农村发展大臣乌拉奔说：“相信我们会从中国和其他东盟国家的实践中获取非常宝贵的经验。”
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