中国"无现金革命"或影响世界：各国效仿"扫码付款"

泰国《曼谷邮报》7月20日刊登亚当·明特的署名文章，摘编如下：
最近在中国南方深圳的一次旅行中，在地铁遇到了一名街头艺人，他面前摆着两个小费罐。第一个装满硬币和纸币，第二个则是一个贴着二维码的小盒子，这个小盒子可以方便路人通过智能手机扫码留下小费。从某种程度上来说，这简直是又聪明又简便的方式——去年中国的移动支付达到5.5万亿美元，同时也可从中窥见未来。
在发展中国家，在消费者和企业都希望实现无线金支付的情况下，二维码正在击败苹果支付和其他品牌支付服务。中国为这种转型提供了一个有效的模式，而这个标准可能很快就会被效仿。
二维码（QR码）是20世纪90年代由日本电装公司开发的，它看似不太可能催生一场金融革命。因为传统条形码所能存储的信息有限，不能得顾客满意。在解决这个问题时，日本电装公司提出了新的代码，读取信息时可以比前一代代码快出10倍——QR代表“快速反应”的意思。
这项技术首先在日本的汽车工业中流行开来，利用它来跟踪库存。在21世纪初，日本消费者开始购买能够读取该代码的手机，而市场营销人员开始利用这些功能来推广网站和产品。
很明显，二维码拥有更大的潜力。腾讯公司在2011年发布了一款社交媒体应用程序——微信，为用户提供了个性化代码，可以用来交换联系信息。当使用这个应用程序的内置钱包时，它们也可以用于支付。通过该应用程序转账已经成为一种生活方式：在今年春节期间，微信用户通过虚拟“红包”发送了460亿个现金红包。
这一成功解释了为什么二维码支付会在新兴市场获得成功。首先，它不需要信用卡，在较贫困的国家里，很少有人有信用卡。苹果支付和其他使用近场通讯技术（NFC）的这类服务对许多消费者来说并不划算（尽管苹果支付最近在市场上进行了推广，但在中国的市场份额仅是个位数）。在发展中国家占据主导地位的小商人——餐馆、集市、街头艺人——几乎没有理由负担昂贵的支付终端费用。
相比之下，微信支付只需要银行账户和一部智能手机即可。上海的一家面馆或深圳的一名街头艺人在收款时，需要做的只是提供一个免费的微信账号和一个打印好的二维码。在中国大部分地区，几乎每一个收银机旁边都可以发现这种代码。微信在中国移动支付市场上的份额从2013年的3.3%增长到如今的40%。
其他国家也看到了这一潜力。去年，万事达卡公司在非洲推出了二维码系统，这个系统已经吸引了10万名尼日利亚商人。今年2月，印度政府也推出了印度版“二维码”，这是印度政府为刺激无现金社会所做的最新努力。泰国对此也保持着同样的热情。
但最雄心勃勃的举措或许是EMVCo上周公布的一项新行业标准，此次二维码支付标准发布得到了维萨、万事达卡公司等国际卡组织的积极响应。这项由中国银联牵头的努力，将有效地扩展中国的支付标准。
这将使该技术对消费者、商人和政府更具吸引力。这有助于填补从中国深圳到尼日利亚拉各斯地铁街头艺人的“数字小费”罐。而这恰恰能使无现金社会比任何人所预言的那样来得更快。
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