俄飞行员解读苏-35优势：近战秒杀美军最强战机

俄新社7月25日发表题为《和“猛禽”跳舞：俄罗斯战机对F-22的优势在哪》的报道称，美国《国家利益》杂志近日发表文章指出，俄罗斯苏-35战机能对美国第五代战机F-22“猛禽”和F-35“闪电”II构成致命威胁。俄飞机在空战中的主要优势是其无与伦比的机动性。文章作者认为，苏-35可能是航空史上最优秀的近战战机。隐形能力和远程空空导弹无法确保美国最新战机轻松获胜。
苏-35、苏-30SM和米格-35战机（还有未来的T-50）的超机动性，很大程度上拜矢量发动机所赐。在这个领域，俄罗斯飞机制造业是绝对的世界领导者，即使是美国人也承认这一点。但怀疑论者指出，战机在现代战争中很少进行近距格斗，因此这些技术没有用武之地。然而，飞行员却不这么认为。
俄罗斯AL-31FP（用于苏-30SM）、AL-41F1S（用于苏-35）和RD-33MK（用于米格-35）发动机的特点，是拥有可任意转向的喷口。美国F-22战机的标配发动机F-119-PW-100只能纵向偏转喷口，这能让起飞和空中俯仰变得轻松，但无法赋予“猛禽”超机动性。
功勋飞行员弗拉基米尔·波波夫少将对俄新社表示：“两架现代化飞机的战斗可以分为两个阶段。第一阶段是远距离发现敌机，用远程导弹攻击。这种武器很有效，但不能保证命中，特别是当敌机拥有能‘欺骗’导弹的现代化电子战系统时。在这种情况下，战机将相互靠近，开始第二阶段战斗——近距格斗。这里使用的是近程导弹和机炮。这时候，可任意偏转的矢量发动机就开始发挥优势了。”
打个比方，F-22就像是“狙击手”，它的任务是偷偷靠近敌人，在可视范围外消灭对方。俄罗斯第4++代战机就像是“击剑手”，能躲过敌方导弹，迅速缩短与敌机的距离，在近战中利用机动性优势打败对手。“猛禽”的隐形能力帮不上忙：《国家利益》的专家指出，苏-35能使用被动雷达、地面雷达、红外跟踪探测系统来发现隐形战机。
所幸，现在还没有机会在实战中检验这两种战法。不过，出口印度的苏-30MKI战机（采用AL-31FP发动机）在训练中对很多西方战机占据稳定优势。2005年，这种战机在印度空军演习中展示了对美国F-16和F-15C/D战机的优势。2015年，苏-30在国际演习中以12：0的悬殊比分击败了英国的“台风”战机。
波波夫认为，俄战机在训练中的突出成绩可以解释为，俄飞行员能够使用西方战机力所不能及的非常规战术和动作。
他解释说：“我们在莫斯科航展上看到苏-35像枯叶一样以自身为轴旋转。飞行员做这个动作，是为了‘环视’周围，让机头雷达探测环境，以便先一步发现不那么‘机灵’的敌人，而对方需要盘旋才能完成类似动作。每次以45度或60度倾角盘旋需要1.5至2分钟。苏-35的‘环视’速度就快得多了。还有一个有用的动作是‘普加乔夫眼镜蛇’。飞机猛地抬头，把速度降到零。这招对跟在后面的敌机很有效：它会因为惯性飞到前面，从猎人变成猎物。此外，战机在速度为零时不会被敌方雷达看到。再配合电子战工具，就会彻底把敌人搞糊涂，迫使其犯错。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost