日本意欲拓宽进口渠道 拟将特惠关税范围扩至全球

日媒称，日本财务省拟于2019年将进口商品特惠关税范围由发展中国家扩大到发达国家和新兴国家。对国内产业造成巨大打击的品类除外，服装、矿工业产品和食品等600个品类将成为特惠关税对象。日本此举旨在拓宽进口渠道，培养自由贸易的土壤。鉴于中国和巴西等自2019年春开始被排除在特惠关税对象范围外，日本出台新制度继续对主要品类实行特惠关税，避免国内进口商的负担急剧增加。
据《日本经济新闻》7月25日报道，财务省将在10月召开的关税外汇等审议会上讨论详细内容，执政党的税制调查会将于年内决定2018年度税制修订大纲。
日本征收关税的进口商品品类约6300个，其中半数以上即3600个品类是特惠关税对象。矿工业产品占多数，原则上不征收关税。特惠关税对象大多是以进口额最大的塑料瓶原料聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为主的品类。PET通常被征收3.1%的关税，特惠的情况下变为零关税。窗帘等使用的无纺布的关税也由4.3%变为零。
财务省决定把特惠关税范围由发展中国家扩大到全世界，即发达国家和新兴国家也可享受特惠关税。有关省厅将于近期进入调整，选择满足“国内实际生产较少”等一定标准的品类。
财务省之所以决定把特惠关税范围扩大到发达国家等，很大一个原因是，中国和马来西亚等五国随着经济发展将自2019年春开始不再成为特惠关税对象。现在，绝大部分特惠对象品类主要是从这五国进口，关税减免额约达330亿日元（约合3亿美元）。从中国等国的进口商品关税将恢复到通常税率水平，国内进口商呼吁降低关税。
财务省推出新制度，一方面确保从五国进口的主要产品关税不变，另一方面将特惠关税对象扩大至全世界范围，有利于拓宽进货渠道，扩大贸易规模。
日本还将采取措施防止因进口产品急剧增加导致国内生产商遭受损失。实际上适用特惠关税的对象将精简至目前的特惠对象整体的六分之一，即约600个品类。PET等占进口额前列的主要矿工业品、农水产品等将被选中，进口这些品类的产业界和食品制造商不会受到实际影响。
成为优惠对象的品类基本税率会下降至与特惠关税相当的水平，日本进口商可以从美国和欧洲等国以零关税或远低于一般规定的税率进口商品。除进口价格下降外，如果是零关税，还可以减少支付关税的事务负担。
新制度实施后，进口商的进货来源有望增加，从中国和泰国进口的工业品和服装等部分可以改为从欧洲进口。随着进口渠道的拓宽，价格竞争可以更好地发挥作用，有利于商品售价下降，惠及家庭生活。
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