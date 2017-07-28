俄T-50完成第一阶段试飞 专家：该机作用有限

美国“侦察勇士”网站7月25日报道称，俄罗斯已经完成了苏霍伊T-50 PAK-FA第五代战机的第一阶段飞行试验。预计苏霍伊将在2019年完成这种新型隐形战机初始作战版本的开发工作，但目前这批战机只能进行有限的生产。
据塔斯社消息，俄罗斯空天军总司令维克托·邦达列夫上将近日在莫斯科郊外茹科夫斯基举行的莫斯科航展上说：“今天是一个历史性的事件——在莫斯科航展上，我们已就T-50原型机第一阶段国家联合试飞一事达成了初步结论。”
“我们现在正在转向第二阶段试飞。同时，我们也收到了有关开始制造预生产批次飞机的建议。”
由于预计俄罗斯将在2019年完成机身的研究和开发工作，苏霍伊预计将在同年开始向俄罗斯空军交付预生产型号的飞机。
联合飞机制造公司总裁尤里·斯柳萨里对塔斯社说：“2019年，我们应该完成PAK-FA的研发工作。”
斯柳萨里再次证实，在新发动机的开发工作完成之前，这一批的PAK-FA飞机的生产数量有限。
该隐形战机目前采用的是土星AL-41F1涡扇发动机，每台发动机最大可产生32500磅（1磅约合0.45公斤）的推力。
俄罗斯人正在为T-50开发下一代土星“产品30”发动机。有关“产品30”发动机的细节不多，但新的动力装置预计将提供24054磅的净推力，以及39566磅的开启加力燃烧室时推力。新发动机预计将于2017年第四季度安装在PAK-FA上并完成首飞。
虽然PAK-FA可能是一种可怕的战机，但是目前还不确定俄罗斯能够购买多少架完全作战版本的飞机，即便俄罗斯可以完成T-50发动机的开发工作。考虑到费用问题，克里姆林宫可能只会购买数量相对有限的飞机。
研究员科夫曼说：“目前还不清楚俄罗斯到20年代中期能不能拿出完全作战版本的飞机。届时它将与苏-35和苏-30SM一起服役。考虑到成本因素，俄罗斯将只能购买少量的飞机。”
因此，尽管PAK-FA很可能是一种可怕的战机，但对于俄空军来说，它可能只能发挥有限的战斗力。
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