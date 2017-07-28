德国出现中国“世界工厂” 德媒：这里一切产品皆有可能

德国媒体对莱茵兰－普法尔茨州比肯费尔德的新中国城兴趣极大。
据德国《每周镜报》网站7月26日报道，坐落于美军住宅旧址的橡树园的入口处，写有中德两种文字的“世界工厂总部基地”招牌十分醒目。世界工厂？ICCN公司的执行总裁安德烈亚斯·肖尔茨解释说：“中国以世界车间而闻名。我们在日常生活中所使用的很多东西，比方说手机和电脑都是在那里生产的。”并且是由“中国这个世界工厂”出售的。
肖尔茨五年前在法兰克福机场偶遇一位中国商人，后者谈起了让中国工商业者到德国来的构想。肖尔茨辞掉了当时的工作飞到中国。如今他与那位中国商人已经成为合作搭档。目前在橡树园已经有160家中国企业。在三幢新大楼中还有另外50家企业。
报道称，它们的业务涉及机械制造、美容产品、葡萄酒和轮胎等方方面面。其中贸易占四分之三，服务占四分之一。在中国，只从事一个经营领域的企业家很少。一家医院的经营者也会同时从事医疗设备、清洁剂甚至是德国雷司令葡萄酒的贸易。
在橡树园，一切产品都是可能的：纺织品、LED产品、包袋、锅、啤酒……眼下德国企业——例如凯弗陶瓷也在这里建立了分部。该公司的产品在中国十分畅销。目前共有600名员工在此地工作。
报道称，很快这里也将为他们建起独栋住宅和豪华别墅。同时，在企业工作的也有很多女性。祖父母们往往也会来到德国照顾他们的孙辈。不管怎么说，这个地区对于新居民是开放和友善的，这很有可能也是因为它几十年来都与美国军人保持着伙伴关系，所以对外来者不太见外。除此之外，因为该地区有出产宝石的历史，人们对来自各个国家的人早已习以为常。亚洲人到来所带来的经济实力也是当地人持欢迎态度的另外一个因素。
不管怎样，在这里，融入根本不是问题。孩子们上托儿所或者上学，大量员工学习德语并享受着在中国大城市难以觅得的宁静和美丽的景色。德国的教育制度也得以在这些商人的心目中加分，他们往往极其重视教育。这里的新生计划为中国的高中毕业生提供三个学期的入学准备课程。目前有80人在附近的特里尔应用科技大学环境学院就读。此外肖尔茨还计划在8月15日为中国孩子举办一个足球训练营。这也有利于进一步促进融入。
报道称，九成的亚洲人来了之后感觉很好。“他们表现得十分安心，参加社团生活，打乒乓球或者是羽毛球”，肖尔茨说。
他对于亚洲人的活力赞不绝口：“我们在这里永远都在前进当中。规划、培训项目、足球训练营……”这个项目在远东有50名员工和四个办公室。“两国的文化有着难以置信的优势，尽管思维方式非常不同”，这位外贸专家说。“在中国，一旦有了一个想法就必须立刻将其付诸实施，不能犹豫，否则其他人就会抢先实现”，肖尔茨说。他认为自己的团队也担当着各个部门和使馆的中间人。
报道称，他们计划在较远的未来再建12座大楼，并再吸引500名投资人。但是目前他们希望“健康增长”。领导层的另外一个梦想是吸纳加工企业。例如，肖尔茨就设想着有朝一日可以种植有机认证的大米，同时也用于向远东出口。在不远的将来，橡树园可能就会成为欧洲最大的大宗贸易中心。眼下它已经是欧洲最大的商业中心。中国人的眼光只会比这更加长远。
在新大楼旁漫步，可以在橱窗中看到各式各样的商品展示厅。“我们这里不允许零售”，肖尔茨补充说。因此目前中国人的业务仅限于批发。“周末的时候常常有人到这里散步并驻足观看”，他说。这时人们感觉就像是在动物园一样，但这种好奇心也是可以理解的。
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