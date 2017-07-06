意大利将注资54亿欧元助西雅那银行脱困

法媒称，西雅那银行是意大利第四大银行，也是世界上仍在经营的最古老商业银行。这家深陷困境的银行终于可以松口气了，因为意大利政府的救助来了。
据法国《论坛报》网站7月4日报道，欧盟委员会一个月前原则上开了绿灯，意大利可以通过政府援助的形式参与“预防性资产重组”，预计动用的资金为54亿欧元，略少于最初计划的66亿欧元。
但是完成救助重组还要克服两大障碍：欧洲央行要求西雅那银行要具备偿付能力（这是利用纳税人的钱实施救助的必要条件），该银行也要得到私人投资者承担所有不良资产的明确承诺。
去年12月，当西雅那银行50亿欧元市场增资的计划失败之后，对“预防性资产重组”的批准还有很多条件：根据“责任分担”原则，私人投资者（股东和债权人）要作出贡献，要作出内部结构调整的一些承诺。
如欧盟所述，低级债券的拥有者和银行的股东要“掏出43亿欧元”，补充银行的自有资金和稀释现股东的股权份额。
同时，西雅那银行需要出让一些业务，这可以让其获得5亿欧元左右的收入。政府将填补剩余的资金缺口，以优先价获得相应的银行股份，政府将最终控有西雅那银行70%的股权。但西雅那银行行长也表示，国家控股是临时行为，会在2021年前撤资。
意大利经济财政部长皮耶尔·卡洛·帕多安在新闻发布会上说，财政部增资额将达到39亿欧元，另外还将购买15亿欧元的债券。西雅那银行将在2018年上半年之前出售280亿欧元的不良贷款。
创办于1472年的西雅那银行（目前占有意大利银行市场份额的7.1%），除了要进行资产方面的刮骨疗毒，还同意“重新确定经营模式”，主要将面向零售（个人）业务和中小企业，“以确保其长期的灵活性”。西雅那银行的股价去年跌去了90%，自去年12月以来一直停牌。
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