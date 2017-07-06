断交危机一个月，卡塔尔已损失超过300亿美元

沙特阿拉伯、埃及、阿拉伯联合酋长国和巴林四国5日发表联合声明，确认已收到卡塔尔对四国13点要求的正式回复，表示将对此给予相应回应。四国外长当天在埃及首都开罗举行会议，商讨应对卡塔尔的下一步举措。分析人士认为，无论断交危机能否得以化解，卡塔尔与断交国是否实现关系正常化，当事各方均因断交危机遭受了重大经济损失。
卡塔尔资金充足
卡塔尔三面环海，一面通过陆地与沙特相通，沙特、阿联酋、巴林、埃及6月5日以卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”等为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施禁运和封锁，这对卡塔尔经济是不小的打击。断交首日，多哈股市便猛烈下挫7.06%，到6月8日，卡塔尔股市已经蒸发350亿里亚尔（1美元约合3.65里亚尔）市值。有经济学家估计，因民航停飞、海运中断、物资匮乏而物价飞涨等因素，断交对卡塔尔造成的经济损失已经超过了300亿美元。
卡塔尔航空公司是本次断交危机最大的受害者。过去，卡塔尔航空公司飞往欧美和非洲的班机大多经过沙特和阿联酋领空，断交事件发生后，这些航班被迫取消，而开辟新航线则需要时间并且成本大幅上升。据卡塔尔航空公司提供的资料，6月5日前，卡塔尔飞往沙特的航班每周超过150个架次，每天19班飞往阿联酋的迪拜，6班飞阿联酋首都阿布扎比，每天5班飞巴林首都麦纳麦。
不过，专家认为，卡塔尔资金充足，抵御突发事件能力强大。根据卡塔尔商会的资料，卡塔尔主权财富基金已达3350亿美元，卡塔尔还拥有436亿美元的外汇储备。巨额财富为卡塔尔从断交国以外的国家进口必需品提供了可能。
四国经贸损失大
海湾国家是卡塔尔最大的贸易伙伴。据统计，卡塔尔与沙特、阿联酋、巴林和埃及四国2016年的贸易额为384亿里亚尔，占卡塔尔与所有阿拉伯国家贸易总额的84%，占卡塔尔贸易总额的12%。卡塔尔经济专家阿卜杜拉·萨利赫介绍说，沙特四国切断卡塔尔的出口通道，当然会对卡塔尔造成伤害，但这些国家的对外出口也因此减少，转口到卡塔尔的出口贸易处于停滞状态。而卡塔尔可以找到诸如土耳其、伊朗等替代国。
在卡塔尔首都多哈开设食品进口公司的沙特公民易卜拉欣说，他的公司主要业务是由沙特和阿联酋进口肉鸡和食糖至多哈，而断交事件使公司进口渠道中断，公司每天损失超过10万美元。
卡塔尔向阿联酋供应的天然气占到阿联酋消费总量的40%左右，阿联酋国家能源公司还从卡塔尔进口天然气，然后转手向包括美国、阿曼等其他国家出口。阿联酋切断与卡塔尔的一切联系，其本身遭受的损害也非常巨大。
参与同卡塔尔断交的埃及，也因断绝与卡塔尔的陆海空往来蒙受重大损失。卡塔尔是埃及第九大投资国。据埃及工业贸易部透露，卡塔尔在埃及石油、基建等领域的投资超过50亿美元，2016年双边贸易额为3.25亿美元，其中埃及对卡塔尔的出口为2.82亿美元。目前，在卡塔尔的埃及公民人数达到了32万人之众，成了埃及侨汇收入的重要来源。在卡塔尔的埃及人对断交事件惶恐不已，担心被卡塔尔驱逐出境，而一旦遭到驱逐，不仅这些人生活无着，也极大影响埃及的侨汇收入。
巴林是卡塔尔重要的燃料供应国。卡塔尔虽然盛产天然气和石油，但汽油、柴油等石油产品主要从巴林进口。中断与卡塔尔的贸易往来，使依靠石油加工产品出口的巴林经济受损。
影响国际油价
目前国际能源市场依然呈现供大于求的局面。在断交事件爆发的第一天，国际石油市场出现1.1%的涨幅，但随即市场价格平稳。但随着卡塔尔决定大幅增产天然气，国际油价必定在低位徘徊。
卡塔尔天然气公司4日宣布，将卡塔尔的天然气产量提升近30%，由原来的年产7700万吨，增产至1亿吨。卡塔尔的这一突然举动，使油价反弹更加乏力。
在卡塔尔遭到断交危机前，作为原油日产量仅6万桶的卡塔尔，同意每天减产3万桶，减幅达50%，并且没有采取增产天然气的措施，以表示支持限产协议和与海湾国家团结一致的立场。但在断交危机爆发后，卡塔尔已不再有所顾忌，虽然卡塔尔不会推翻减产石油的承诺，但大幅提升天然气产量，实际也是变相提高石油产量。
卡塔尔天然气储量位居世界第三位，液化天然气出口雄踞全球首位。分析人士认为，作为天然气生产大国的卡塔尔如此大幅度提高天然气产量，将对国际石油市场产生巨大冲击，使严重依赖出口石油的海湾国家尤其是沙特蒙受重大损失。
经济学家认为，沙特目前仅带着昔日富甲天下的光环，但经济实力锐减，国力大不如以前。而卡塔尔此时出手大幅提升天然气产量，无疑是对沙特胁迫其他国家与之断交的反击。
此间分析人士认为，此次断交风波是卡塔尔和沙特撕破脸皮走向决裂的开始，即使双方在多国的斡旋下实现了关系正常化，也不可能彻底填平业已出现的深深裂痕，海湾国家将来将很难在油价问题和其他经济问题上达成一致。
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