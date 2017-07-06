古巴生物制药成"黑马",让美国科学家也"刮目相看"

凯尔文·李是美国纽约州罗斯韦尔·帕克癌症研究所免疫学部主席。6年前，一个很偶然的机会，研究所接到来美国探亲的古巴分子免疫学中心女科学家希塞拉·冈萨雷斯的一个电话，说想来研究所做一个讲座。就是这个讲座及后来的亲眼所见，让美国科学家对古巴开始另眼相看。
“当时我们根本没听说过古巴的肺癌疫苗。在美国，我们以为古巴不可能有先进的生物技术。”凯尔文·李对本报记者如是说。
结果冈萨雷斯给罗斯韦尔·帕克癌症研究所做了一个“非同寻常的讲座”。经她邀请，美国科学家2015年来到古巴，亲眼看到了所有了不起的科学成就，意识到分子免疫学中心有其他地方从未研发过的有着极大潜力的科学应用。
肺癌疫苗让美科学家“印象深刻”
凯尔文·李提到的肺癌疫苗是古巴分子免疫学中心研发并于2008年注册的一种能改善肺癌病人生活质量的独特药物，它强化了人体自身的免疫系统抵御肺癌细胞的能力，让化学疗法有时间产生反应。目前古巴国民医疗体系及另外四个国家在使用这种药物。
古巴分子免疫学中心副主任爱德华多·奥西托介绍说，该疫苗的研发穷尽了中心第一代科学家的知识。它主要由表皮生长因子（EGF）和另一种蛋白质P64K构成。古巴科学家意识到在肿瘤演变过程中，EGF分子起了非常重要的作用，他们以此为假设，想到应发明一种能产生抗衡EGF的免疫反应的独特蛋白质，防止癌细胞生长扩大。
古巴国民医疗体系自2012年首次使用该疫苗。奥西托说：“疫苗在古巴、哥伦比亚、秘鲁、巴拉圭、波黑等国家已经进行了广泛的临床试验，是经过证明的肺癌治疗方法。”目前，该中心在欧洲和亚洲几个国家进行跨国的第三阶段临床试验。
今年1月，美国罗斯韦尔·帕克癌症研究所与古巴合作让该疫苗在美国开始临床试验，一旦临床通过，就可以得到美国食品和药物管理局（FDA）批准在美国市场使用。凯尔文·李说：“我们对古巴的肺癌疫苗印象深刻。它有其他地方疫苗中所没有的一些独特特性。”
根据至今仍然生效的奥巴马政府时期的规定，古巴药物和生物技术产品一旦获得FDA的许可便能在美国销售。这对2014年古美关系正常化以前一直被美国禁止的古巴药业来说无疑是开放了一个全新的市场。
卡斯特罗远见带来丰厚收益
尽管类似肺癌疫苗一类的古巴创新药品在外界看来是出人意料的“黑马”，但对古巴这个自革命胜利后一直致力于探索全民免费医疗的国家而言也并非意外。事实上，在生物技术领域，古巴的步伐并未落后于那些经济发达的国家。
30多年前，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗以其独特的远见，引领这个加勒比岛国启动了一个成功的医学项目，古巴自此走上了一条对任何发展中国家来说都堪称前途未卜的征途。
上世纪70年代末期，古巴政府派出知名科学家前往东欧和美国的研究机构学习新兴的生物技术领域，其目的是等他们学成归国可以利用生物技术和基因工程的基本技巧研发富有影响的产品，造福全岛民众。80年代早期出现的登革热促使古巴研发能阻止潜在病毒的Interferon，这是生物技术在这个国家开始崭露头角。
经过最初尝试后，1986年古巴生物技术领域的主要机构——基因工程与生物技术中心创立，中心拥有从最初研究到产品生产及新特药商业化的完整流程，从事研究、开发知识产权或专利、将实验室研究结果转化为先导试验直至大规模生产药物供出口。
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