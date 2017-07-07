嫌苹果太抠门，安全专家宁愿把漏洞卖给第三方也不给苹果

苹果的“漏洞赏金计划”已经推出一年了，但是来自 Motherboard 的最新报道称绝大多数受邀安全专家都选择不将 Bug 卖给苹果，因为苹果太抠门。
如果卖给第三方买家可以赚更多的钱。来自 Zimperium 的安全专家 Nikias Bassen（加入了苹果的“漏洞赏金计划”）说，“人们可以从其他买主那里得到更多的钱。如果你做这件事就是为了钱，你是不会把漏洞直接卖给苹果的。”
Motherboard 从多位苹果“漏洞赏金计划”成员处了解到，他们连一个漏洞都没有向苹果报告，没人会这么做。iOS 的漏洞“太贵了，给苹果太不划算了”。受邀参加该计划的 Synack 安全专家 Patrick Wardle （前 NSA 黑客）如是说。
苹果在 2016 年 Black Hack 大会上推出“漏洞赏金计划”， 明码实价收购bug以及安全漏洞。从苹果开出的价目表来看，如果能在安全引导启动环节发现安全漏洞，那么将可得到最高20万美元的赏金，据漏洞的级别而定。
有报道称，一个高级别漏洞从第三方买家手里可以得到 100 万美元。
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