中国“共享经济”空前繁荣：亦须警惕泡沫

法媒称，篮球、电动自行车和彩虹颜色的雨伞——几乎所有东西都能在中国繁荣的“共享经济”中找到。
据法新社7月6日报道，就像中国的所有方面一样，数字大到让人难以想象：共享经济交易额去年增长了一倍多，达到3.45万亿元人民币，预计未来几年里还将以每年40%的速度增长。
但专家警告称，中国虽然在共享经济方面正在快速成为世界领头羊，但也存在过度共享的问题，一些初创企业可能破产。
在中国主要城市兴起的共享单车狂潮带来了激烈的竞争，6月出现了第一个牺牲者，悟空单车走到了终点，该公司称90%的单车去向不明，估计已经被偷。
报道称，随着整体经济增长放缓，政府支持共享行业成为新的增长动力，但有迹象表明北京开始变得谨慎，中央政府3日出台了共享经济指导意见。
在各种颜色的共享单车挤满街头的上海，克莱尔·维多利亚·潘（音）说，她使用各种共享服务，共享单车、共享汽车、爱彼迎以及共用的工作空间。
潘是香港人，但她住在上海，并且创办了一家红酒贸易公司。她说：“这些共享工具给生活带来了很多便利。确实存在过度共享，但只是临时性的。新事物刚出现的时候总会很快发展，供应过剩。但一段时间过去以后，人们会发现需求有限，然后供应就会自然减少。”
报道称，得到许多风险资本支持的共享经济带来了一些新想法，包括中国东部省份浙江的一个创业者的点子：为人们提供可以租用的篮球，省得每次打球时还要带球。
用户可以用智能手机扫码打开球场边的柜子租用篮球。一个摄像头会拍下租用的过程，以免有人偷走篮球。
随着中国共享经济的发展，房间、洗衣机、雨伞和充电宝都可以租到。
共享单车是突出的成功案例。最新的数据显示，现在中国的街道上有超过1000万辆共享单车。
但也开始出现反对的声音，主要是因为共享单车停放无序，导致人行道堵塞，抗议声不断增多。
报道称，在重庆创立的悟空单车在仅仅几个月后就宣布退出，最近，北京的3Vbike也在大部分单车不见踪影以后退出。
北京大学汇丰商学院副教授克里斯托弗·鲍尔丁说，这些公司不会是最后的牺牲者。
他说：“这些共享型公司确实带来很大的好处，但投资者向共享型公司大量投钱，现在有太多的共享型公司，需要进行产业整合。我跟许多不同的人都开玩笑说起过我们可以开发出什么样的共享应用程序。现在出现了短暂的狂热，每个人都在想下一个共享应用程序是什么，说明肯定存在共享型公司的泡沫。”
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