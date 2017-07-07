广东图书图片展亮相中共六大会址 俄罗斯学者赞“接地气”

俄媒称，广东参与海上丝绸之路建设图书图片联展7月4日在莫斯科拉开帷幕。此次展览在中共六大会址常设展览馆举行，来自俄罗斯政府和社会各界的100多名代表来到这座黄白相间的别墅式古建筑参观展览。此次联展是2017“感知中国·广东文化欧洲行”系列活动之一。
据塔斯社7月5日报道称，1928年举行的中共六大是中共历史上唯一在中国境外召开的党代表大会。2016年，在中共六大会址修复工程竣工后，莫斯科中国文化中心在这里落户。这里成为莫斯科郊外又一历史名胜、俄罗斯民众感知中国文化的重要窗口以及中国游客红色旅游目的地之一。
“看到这些独特的图书图片，我很想去广东走一走看一看，”莫斯科居民娜杰日达说，“这些书籍揭示了中国日益繁荣强大的秘密。”
报道称，展厅中展出了《习近平谈治国理政（俄文版）》、《中国广州：海上丝绸之路发祥地》等200多种书籍。有的反映习近平主席治国理政新思想、新战略，有的介绍中国改革开放特别是广东经济社会建设新成就，有的介绍中国历史、文化、文学，有的推介广东民俗风情、旅游地理。展览内容涉及当代中国发展的方方面面，十分丰富。
在《习近平谈治国理政（俄文版）》的展台前，俄罗斯科学院东方研究所中国部主任科布佐夫说，这部著作可以帮助人们更好地了解中国的发展，更好地理解中国的内政外交政策。他认为，此次“广东文化欧洲行暨‘一带一路’中国（广东）品牌世界行”是进一步深化俄中传统友好交往的有益尝试，有助于推动俄中关系的发展，很接地气。
报道称，此次展览还展出了70多幅摄影作品，这些作品生动展示了广东经济建设、文化与传统、自然风光以及广东参与海上丝绸之路建设的情况。
中共广东省委常委、宣传部部长慎海雄表示，希望此次展览能让俄罗斯民众近距离感知今日中国的发展和岭南传统文化的积淀。
俄罗斯当地官员表示，此次展览将使更多俄罗斯民众更深入地了解中国和广东文化。
展览主办方——广东省政府新闻办公室还向俄罗斯科学院东方研究所、莫斯科少年宫航模俱乐部赠送了图书图片和广州亿航公司生产的无人机。
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