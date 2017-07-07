要想气血足，调好肝脾肺

随着互联网时代的来临，人们的生活节奏越来越快，很多人会觉得，虽然生活条件比过去好了很多，但睡得没有以前好，面色也没有以前红润了，甚至常感觉没劲儿、出汗多。这很有可能是气血不足造成的。气血不足作为中医的一种证候，以少气懒言、神疲乏力、自汗、面色白或萎黄、心悸、头晕目眩、食欲减退、失眠等症状为主。女性出现气血不足时，还可见月经色淡、量少、有血块等典型表现。
中医认为心主血脉、肝藏血、肺主气、肾藏精、脾胃为气血生化之源。可见，气血不足与五脏均有联系，其中又与肝、脾、肺三脏关系尤为密切。肝主藏血，有贮藏血液、调节血量、防止出血的功能；肝主疏泄，能调节人体气机活动，可使气血有序分布。脾主统血，可统摄血液在经脉中流行。脾主运化，可化生产生气血的精微物质，是气血产生的物质基础。肺朝百脉，主治节，可助心行血，推动和调节全身血液的运行，“诸气者皆属于肺”，气行则血亦行。
现代人工作、学习压力大，人们或多或少都会存在精神紧张、熬夜、饮食不节制等情况，若经常如此，就会耗肝阴、败脾胃、损肺气，最终出现气血不足证。如果感觉身体气血不足时，可采取以下方法进行调理。
第一，滋肝阴、调肝气。想要让肝阴滋润、肝气舒畅，首先要做到的就是要养成良好的生活习惯。中国传统文化讲究“日出而作，日落而息”，即要规律作息，尽量早睡早起，不熬夜、不懒床，夜间睡眠充足以调养肝阴，清晨适当运动以疏展肝气。饮食上也应注意尽量少吃辛辣刺激的食物，多行清淡饮食，平日里可用枸杞、菊花、决明子等药材泡水代茶饮。此外，还要减轻精神负担，保持心情舒畅，也可达到调养肝气的作用。
第二，补脾气、祛湿邪。中医认为脾主运化，喜燥恶湿。因此，调补脾胃时，祛除体内湿邪尤为重要。日常生活中，我们想要祛湿健脾，首先应该注意的就是合理饮食，少吃油腻、不易消化的食物，亦应清淡饮食，或用绿豆熬汤、赤小豆熬粥，或在炖肉时加入茯苓等中药材，也可在血糖正常的前提下多吃山药、芋头这些补脾调胃的食物。当我们看到自己的舌边出现齿痕时，说明体内已经湿气较大，可以服用类似参苓白术散等中成药补脾祛湿。
第三，舒肺气、润肺阴。最重要的就是尽量不要吸入不干净的气体。现代社会，一些地区空气污染严重，而肺开窍于鼻，主司呼吸，若吸入过多不干净的空气，会对肺造成慢性伤害。因此建议大家在雾霾天要做好健康防护，如戴口罩或减少外出；戒烟，并劝他人戒烟，这是保护肺气的另一个重要措施；建议大家多吃一些益气润肺的食物，如银耳百合莲子粥、雪梨枇杷汁、白木耳炒藕片等。
总之，在忙碌的生活和工作中，大家要尽量调整好自己的心态、注意作息和饮食，选用枸杞、黄精、黄芪、西洋参等药材泡茶饮用，对于调补气血、提高生活质量非常有益。
跑步到底伤不伤膝盖？
喜欢运动的人，常常被“跑步百利唯伤膝盖”这句话吓得敬跑步而远之。跑步到底伤不伤膝盖，不同的人给出的答案也不一样。
美国《骨科与运动物理治疗杂志》刊登的一篇文章指出，竞技跑步者的关节炎发生率为13.3%，久坐不动人群的关节炎发生率为10.2%，而健身跑步者的关节炎发生率仅为3.5%。由此可见，高强度和过量的跑步确实会引发关节问题，但对于普通健身跑步的人来说，跑步则是有利于关节健康的。
南京体育学院运动健康科学系主任孙飚也说，跑步伤不伤膝盖，归根结底是运动量的问题。每个人都应该根据自身情况进行科学锻炼，也就是把握好度，“过量不安全，过少没有效”。很多人认为，跑步健身或多或少对膝关节有损伤，索性不运动，减少关节软骨磨损，以为这样就能保护关节。实际上，这是很片面的想法。“举个例子，很多电子产品，不是藏在柜子里不用就能延长它的使用寿命。长时间搁置可能导致它坏得更快。”孙飚说，人体的关节也一样，经常运动，能让关节软骨受到适当刺激，促进新陈代谢，这样关节滑液才能在关节内到处流动，起到润滑和提供营养的作用。相反，如果长期不运动，关节周围的肌肉组织会日渐萎缩。久而久之，关节失去了保护，损伤的几率自然会增高。
不运动带来的危害是巨大的，过量运动同样存在健康风险，例如出现关节炎、关节劳损、关节软骨碎裂或是长骨刺等问题。要想正确把握自己的运动量，孙飚总结出“三不”检查法，大家不妨比对衡量。
首先，晨脉不高。将手搭在脉搏上，看脉象（基础心率）是否与平日一致，如果过高，则表明前一日的运动过量；
其次，全身不痛。运动后第二天起床身体微微酸胀、疼痛或麻木是正常状态，但如果感觉比较强烈，则应适当降低运动量；
第三，精神不差。这也是最重要的一点，若感觉起床异常疲惫，注意力难以集中，则表示前一天运动量超过身体负荷，要及时调整。在跑步的过程中，可以用“呼吸能交谈，心脏跳得欢”来检测自己的运动状态，如果一边跑步一边正常呼吸的同时，还能与人交谈，心脏没有超负荷的感觉，则是健康的运动量，反之，则是运动过量。
孙飚说，很多人跑步后反映膝盖疼痛，其实不是关节受损了，而是平时锻炼太少，突然运动，髌前压力过大，造成的酸胀和疼痛。人体有一定的自我修复能力，轻微的疼痛和损伤，通过休息保养，能恢复平衡状态。如果长期超负荷运动，膝关节的软骨来不及修复又被损伤，日积月累就会形成关节疾病。
跑步前后还有注意事项，孙飚给出了运动“三要”和运动后“三好”的标准。“两要”指的是：第一，要有一定的时间，短时间运动难以取得成效。每次跑步下限为20~30分钟，上限为1~1.5个小时，这个时间量不用一次完成，一天中累积完成即可。第二，要有一定强度，不能过低或过高，以自身能够承受为宜。总体而言，快跑不如慢跑，有的老年人不能慢跑，快走也可以达到效果。第三，要有一定频次，跑步应维持一周三次以上，还应做一两次腿部曲肌训练，防止运动损伤。运动后则要注意“三好”：第一要放松好，可以泡个热水澡或是对运动部位进行按摩放松；第二要补充好，即保证吃动平衡，跑步后可以适当补充碳水化合物；第三要休息好，运动后一定要保证睡眠，不要熬夜。
孙飚表示，一些为减肥而跑步的肥胖人群，一定要避开误区，否则才是真正的伤膝盖。例如肥胖者穿着较硬的鞋子在柏油路上跑步，对于膝关节的负荷是非常大的。应选择软底鞋，在草地或塑胶跑道上跑步。过于肥胖的人，还是建议选择游泳、骑车等对膝关节耗损较小的运动方式为好。
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