俄海军连射两枚反舰导弹：威力强大 精度非常高

《俄罗斯报》网站7月5日报道称，俄海军5日成功试射两枚反舰导弹。北方舰队“斯摩棱斯克”号核潜艇从巴伦支海发射一枚“花岗岩”巡航导弹，并命中目标。太平洋舰队一个岸防营则试射了一枚“缟玛瑙”巡航导弹。
俄国防部透露了上述试射的一些细节。“斯摩棱斯克”号核潜艇是从水下发射的导弹。射击的精度非常高，这枚“花岗岩”导弹在飞过约400公里之后正中目标。北方舰队司令尼古拉·叶夫梅诺夫称潜艇艇员的工作具有高度的专业水平。
“斯摩棱斯克”号是949A型核潜艇，配有24个巡航导弹发射装置，每个均能摧毁距离500公里内的水上目标。
太平洋舰队的试射是在很复杂的战术条件下进行的。在发射导弹之前，岸防营先进行了100公里的行军，在途中布置好配备“缟玛瑙”的“棱堡”导弹系统，随之发射并命中距海岸150多公里处的海上目标。负责监控情况的飞机和舰船确定导弹正中目标。
“棱堡”岸基导弹系统是一种威力强大的武器。它能有效保护距海岸600多公里以内的沿海地区。每个“棱堡”系统最多可配备36枚“缟玛瑙”超音速巡航导弹，后者甚至能在密集的火力和无线电电子对抗里击中敌方舰船。
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