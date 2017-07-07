习近平会见韩国总统文在寅 促韩为两国关系扫除障碍

外媒称，中国国家主席习近平7月6日在德国会见了韩国总统文在寅，并呼吁其为中韩关系改善和发展扫除障碍。这显然指的是中国反对美国在韩国部署先进的反导系统。
据共同社7月6日报道称，自从文在寅上任以来，中国方面就表示，如果他的政府重视北京方面对韩国部署“萨德”反导系统的关切，中国就愿意让双边关系“重回正轨”。
报道称，中国一直强烈要求韩国撤销“萨德”的部署，认为该系统的雷达会提高美军对中国领土的侦察能力。
在上届韩国政府去年宣布将在境内部署“萨德”系统后，中韩两国关系就跌到了多年来的最低点，在华韩国企业处境艰难，韩国方面称这是中国的报复措施导致的。
另据俄罗斯卫星网7月6日报道，中国国家主席习近平7月6日会见韩国总统文在寅时说：“文在寅总统派韩国政府代表团出席‘一带一路’国际合作高峰论坛，派特使来华转交亲署信，表达改善和发展中韩关系、妥善处理敏感问题的积极意愿，我对此表示赞赏。一段时间以来，中韩关系面临困难，这是我们不愿看到的。”
习近平指出，中方重视韩国和中韩关系，致力于发展中韩友好的立场没有变。中方愿利用中韩建交25周年这一契机，同韩方认真回顾总结建交以来的经验教训，不忘初心、携手共进，推动中韩关系早日重回健康稳定发展的正确轨道。维护好、发展好中韩关系，是双方共同的责任。双方要立足大局，放眼长远，尊重彼此核心利益和重大关切。希望韩方重视中方正当关切，妥善处理有关问题，为中韩关系改善和发展扫除障碍。
据韩联社7月6日报道称，韩国总统文在寅7月6日与中国国家主席习近平举行首次会谈。文在寅表示，中韩两国不仅在经济问题上，更在半岛无核化和建立韩半岛和平机制方面有非常重要的合作关系。韩方重视对华关系，希望在迎来建交25周年之际，能将两国关系提升为实质性的战略合作伙伴关系。
文在寅表示，很高兴能在两国高层频繁交流之际与习主席会晤。文在寅还积极评价上海打捞局协助韩方打捞“世越”号沉船。
另据路透社7月6日报道，中国国家主席习近平7月6日敦促和平解决朝鲜半岛核问题。他告诉韩国总统，中方坚持实现半岛无核化。
中国国家通讯社新华社报道说，习近平对文在寅说，中方坚持维护半岛和平稳定，主张所有有关各方严格遵守联合国安理会有关决议。
习近平指出，中方支持韩国新政府积极尝试同朝方重启接触对话、改善关系。国际社会应该一道努力，为缓和半岛局势发挥积极作用。
报道称，中韩关系因美国在韩部署“萨德”反导系统而恶化。中国认为“萨德”是对中国安全的一个威胁，尽管华盛顿和首尔都称它只是被用来对付朝鲜的。
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