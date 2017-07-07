中俄媒体论坛倡建信息新秩序 提高媒体受众素养

俄媒称，中共中央宣传部常务副部长黄坤明4日在第三届中俄媒体论坛上表示，中俄媒体要为中俄关系发展和各领域合作贡献力量。
据塔斯社7月4日报道，黄坤明指出，两国均是捍卫和平与地区稳定的重要力量。中俄媒体应在国际主要议事日程上进行合作，就国际事件提供客观理性的观点，提高自身的国际影响力，让世界秩序更加公正。
黄坤明指出，媒体应在报道两国战略项目上合作。他认为，鉴于“一带一路”和欧亚经济联盟的对接战略，双方应在这方面更积极地行动。
黄坤明还说，为扩大务实合作，媒体论坛发挥着重要作用。
据俄新社7月4日报道，中共中央宣传部常务副部长黄坤明在第三届中俄媒体论坛上表示，中国将确保互联网在法治轨道上健康运行。
黄坤明指出，互联网媒体的出现使网络空间发生重大变化，大量虚假信息在网上迅速传播，危害社会稳定和民众利益。许多国家为此制定了管理互联网的法律法规，维护了经济和社会稳定。
黄坤明说，（中国国家主席）习近平曾强调指出，互联网不是“法外之地”，中国要让互联网在法治轨道上健康运行。
黄坤明表示，中国政府近年来积极致力于建立针对新媒体的法律体系，加强对不实信息和违规网站的管控，逐步建立网络空间的良好秩序。
据塔斯社7月4日报道，俄罗斯联邦总统办公厅第一副主任格罗莫夫在以“中俄合作新未来与媒体使命”为主题的第三届中俄媒体论坛上表示，中俄媒体应建立世界信息新秩序，其主要特点是责任、真诚和提高媒体受众的素养。
格罗莫夫说：“中俄和金砖国家等许多国家的媒体开始建立世界信息新秩序，其主要元素是职业化、责任感、真诚、尊重观众和读者、渴望报道与教育。”
格罗莫夫指出，当新技术经常被用于制造假新闻和操纵舆论时，媒体在现代信息世界负责的工作尤其重要。“最大和最权威的媒体无论在什么情况下也不应失去客观性、卷入信息战争、忘记高职业标准和现代新闻工作道德”。
格罗莫夫单独指出了4日签署的俄罗斯“喀秋莎”电视频道在中国落地的协议。他说，2016年和2017年是中俄媒体交流年。媒体交流年活动计划包含250多项双边协议。
另据俄罗斯卫星网7月4日报道，俄罗斯卫星通讯社4日与新华社签署了国际战略合作伙伴关系协议，与广东广播电视台签署了合作协议。
协议是在莫斯科第三届中俄媒体论坛期间签署的，预计论坛期间，两国媒体将签署约20项双边协议。
“今日俄罗斯”国际通讯社社长基谢廖夫代表卫星通讯社，与新华社副总编辑周宗敏、广东广播电视台副总编辑施燕峰在协议上签字。
俄罗斯卫星通讯社与新华社签署的协议规定，扩大两国新闻内容报道、双方多语种国际信息资源的交流合作。除此之外，协议还建议互换分析信息、组办联合活动以及共同培训记者。
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