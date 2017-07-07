李光耀故居成新加坡人「打卡」新胜地

新加坡李氏家族风波没完没了，总理李显龙早前出席国会特别会议，响应近一个月以来与弟妹的纠纷，重申父亲李光耀已于2011年改变主意，决定保留欧思礼路38号大宅。李显龙弟弟李显扬与妹妹李玮玲今日（6日）继续发功，发表联合声明归纳指控兄长理据。
事件不知何时方可平息，唯一可以肯定的是，李光耀生前不希望故居「人来人往」的意愿，已随着今次的风波告吹──在李家手足互骂剧情天天上演之下，当地民众对这家位于风眼中的大宅溢满好奇心，近来成为不少新加坡人的热门「打卡」胜地。
《海峡时报》记者前往欧思礼路（Oxley Road）观察，发现在半小时内，有穿着全副装备骑单车的人停下来自拍，有至少两对情侣也停低拍照，经过的车辆大多减慢速度。莫非这路上有新店开张？非也，这全因李光耀的故居位于欧思礼路38号。
新加坡李家风波看似复杂，实际非常简单，总理李显龙说要保留父亲李光耀的故居，弟妹李显扬与李玮玲则站在同一阵线，称拆除大宅才是父亲遗愿。为此，李显龙更愿意接受国会提问，令李家风波推向高峰，吸引更多新加坡人关注。
对于这宗罕见的李家风波，新加坡人都感到非常意外，不过他们都只能隔岸观火，所谓「食住花生等睇戏」是也。不少人就亲身前往位于欧思礼路38号的李光耀故居「打卡」，即使隔着高耸的围墙，仍要拍照留念，放到社交媒体上。7月5日晚，在instagram上，就有至少25则贴文是含有「欧思礼路38号」的位置卷标；同一时间，在新加坡的Twitter上，「欧思礼路38号」是第3大热门的讨论主题。（文：香港01）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost