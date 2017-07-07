沃尔沃2019年停产传统汽油汽车 新车型全为混动或电动

美媒称，沃尔沃公司5日宣布，将停产传统的汽油发动机汽车。自2019年起，沃尔沃汽车所有的新车型都将是混合动力或电动汽车。
据美国沃克斯网站7月5日报道，该公司将会继续销售目前市场上已有的汽油动力汽车。但所有新车型都会装电动机，包括沃尔沃预计将于2019年至2021年间推出的5款全电动汽车。
沃尔沃公司总裁霍坎·萨穆埃尔松在新闻稿中说：“这一宣告标志着纯燃料汽车时代的结束。”该公司希望这次决定性的向电动汽车转型，将使之能够实现到2025年共生产100万辆电动汽车的目标。
这是一项非常大胆的举措，因为目前混合动力和电动汽车仅占全球汽车市场很小份额。如2016年，混合动力汽车仅占美国汽车市场的2%。但有专家预计，该比例会在未来十年急剧增长。
一直到最近，高昂的电池成本迫使汽车生产商们不得不作出选择：要么生产特斯拉S型这种昂贵的电动汽车；要么通过压缩电池容量，生产里程和功率无法与传统汽油动力汽车相比的电动汽车。
然而现在电池成本正在大幅下降。从2010年到2016年，电池价格下降了近80%。随着中国和其他地区大幅提高电池产量，预计再过几年，规模经济会使价格进一步下降。
最终结果是电动汽车的经济性将大幅提高。
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