日欧EPA谈判达成框架协议 日欧贸易九成商品将免关税

外媒称，日本首相安倍晋三6日在与欧洲理事会主席图斯克的联合记者会上宣布，日本与欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）谈判达成了框架协议。安倍强调称：“在存在保护主义动向的情况下，（该协定）展示了高举自由贸易旗帜的意志。这是值得自豪的成果。”
据共同社布鲁塞尔7月6日报道，始于2013年的日欧经济伙伴关系协定谈判，一度因欧盟奶酪产品和日本汽车关税撤销问题举步维艰，但最终通过部长磋商达成了妥协。日欧首脑对抗保护主义，推进自由贸易的立场鲜明。
日欧达成妥协
另据路透社布鲁塞尔7月5日报道，在高级官员们清除了最后障碍之后，日本和欧盟达成一项自由贸易协定。这份协议旨在向美国总统特朗普发出信号。
欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦5日与日本外务大臣岸田文雄会晤之后说：“我们消除了剩下的为数不多的分歧。”日本首相安倍晋三6日将在布鲁塞尔与欧盟机构领导人签署这一协议。然后他们将前往汉堡参加二十国集团峰会，欧盟和日本将在这次峰会上敦促特朗普不要削弱美国的自由贸易传统。
峰会东道主、德国总理默克尔今天针对特朗普说：“当我们寻求通过合作让人人受益的可能性时，美国政府更多地视全球化为一个有赢家也有输家的过程，而不是双赢的局面。”
日本和欧盟都认为，它们之间的协议将打击国际贸易中上升的保护主义。欧盟委员会说：“领导人们将强调他们对促进开放和公平的全球经济的承诺，避免一切形式的保护主义。”
欧盟高级官员承认，完成正式的欧盟日本经济伙伴关系协定还需要几个月的时间，不仅涉及法律细节，还有一些重要的谈判尚未完成。
推进自由贸易
欧洲汽车制造商的游说团体要求至少有七年时间来逐步取消对日本轿车10%的关税，对此一名欧盟高级官员表示它们“不会失望”。
他还说，超过200种在地理上受到保护的欧洲商品——例如帕尔马熏火腿必须来自这个意大利城市周边——不会面临来自日本的竞争。
苏格兰威士忌不会受益于该协议，因为英国将在2019年脱离欧盟。
这位官员说，出口到日本的大多数欧盟食品的关税会逐渐取消。但是在奶酪和其他乳制品等敏感部门，欧盟的出口会受配额限制。
日本会使欧洲公司竞投公共合约变得便利得多。
他还说，对于贸易协议下的争端该如何解决仍存在分歧。这一点可能很重要，因为越来越雄心勃勃的欧盟贸易协议已经面临公开反对，尤其是欧洲左翼，他们担心这些协议让跨国公司对国家监管机构有过多的影响力。
因为比利时一个很小的地区拒绝批准，去年欧盟与加拿大的协议几乎崩溃。布鲁塞尔正敦促日本接受一个不大可能遭到欧洲议员反对的仲裁体系。
另据日本《每日新闻》7月6日报道，日本与欧盟经济伙伴关系协定谈判5日达成框架协议。一个占全球国内生产总值（GDP）约30%的巨大自由贸易区的诞生，似乎将对世界贸易谈判产生影响。
一旦经济伙伴关系协定生效，日欧贸易中超过90%的商品预计将撤销关税。一个占世界人口约10%、占全球贸易总额约40%的巨大自由贸易区将诞生。
据估算，通过增加出口带来的GDP拉动效应，日本达到1%以上，欧盟达到0.76%。外务省官员在强调意义时表示：“人们将重新认识到发达国家之间通过高自由化水平缔结贸易协定的巨大好处。”
对美发出信号
美国自特朗普总统就职以来，展现出优先推进双边贸易谈判的姿态，宣布退出由12个国家（包括日本）签订的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。鉴于此，日本开始警惕美国的市场开放要求将比TPP协议内容更高。
然而，如果日欧经济伙伴关系协定生效，欧盟农产品关税将下降，欧盟对日出口的猪肉等产品会对美国农产品构成威胁。
日本寻求在没有美国参与的情况下使TPP生效，而且在乳制品上与欧盟展开竞争的澳大利亚以及在木材上与欧盟竞争的加拿大等国可能也会希望TPP早日生效，日本政府内部有人期待“特朗普政府有可能会调整贸易战略，回归TPP”。
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