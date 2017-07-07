美军研发可“上天入海”无人机：测试版试飞成功

英国《新科学家》周刊网站7月5日发表题为《下一代无人机将像鹈鹕一样飞行并潜入海中》的报道称，美国海军正在研发一种能上天能入水的强化版无人机。
这种无人机被称为滑翔机，因为它们可以改变自身浮力，以便能在不需要多少动力的情况下在水中长距离滑行。2009年，一架水下滑翔机在没有再充电的情况下穿越了大西洋。
一架无人机既能在空中也能在海里高效滑行，这并非天方夜谭。华盛顿海军研究实验所的丹·爱德华兹说：“水下滑翔机和飞机的配置非常相似。”
自上世纪90年代以来，水下无人潜航器广泛应用于长时间科学任务中，例如跟踪鲸鱼、监测洋流和观测水下火山。它们也被各国军队广泛使用——美国和中国都拥有庞大的无人潜航器。
以可由飞机投下的现有“飞潜者”水下无人潜航器为基础，美国海军目前正致力于研发“飞行海洋滑翔器”。一种小型测试版本已经成功进行了飞行，全尺寸的无人机计划于明年首飞。这种无人机重约30公斤，将尝试飞行超过150公里，然后降落到水面并转换为潜航器。
爱德华兹说：“这是一种突然的降落。”该团队尝试了像鸭子那样深度很浅的潜入方式，但他们最终选择了鹈鹕式的突降，因为这更不容易损坏无人机。但他说，这会溅起很多水。
然而，飞行和潜航装置的设计考虑大不相同。飞机壳体薄，充满空气，而潜航器则拥有厚厚的水密船体，并为能平衡浮力而载有足够的压舱物。
所以，这种能飞的潜航器将两者进行了融合。当它进入水中时，包括机翼在内的部分机身会充满水，直到其密度足以在深度达200米的水下滑行。
在任务结束时，会有船只对它进行打捞，就像现有的滑翔潜航器那样。
根据设想，一批这种水下潜航器可以在一个地区迅速部署，以寻找一架失事飞机或跟踪漏油事故。美国海军也很有可能利用它们来寻找矿藏和勘测水下障碍物。
爱德华兹说，他们正在寻找让潜入水中的滑翔无人机再次起飞的方法。但要想做到这一点，这种无人机需要有排水能力，就像浮出水面的鲸鱼那样。
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