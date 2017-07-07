中国建全球首座熊猫外型的光伏电站 网友直呼呆萌

世界上首座熊猫外型的光伏电站在中国山西大同郊外落成。近日，已开始正式并网发电。
该项目由全球领先的生态发展解决供应商熊猫绿能集团建设。大同熊猫光伏电站位于大同县杜庄乡土井村西，装机规模为100兆瓦（1兆瓦=1000千瓦）。不过目前仅启动了第一期，电站发电能力为50兆瓦。
当全部投入使用后，该电站发电能力将达到100兆瓦。一个100兆瓦的熊猫电站在25年内可提供32亿度的绿色电力，相当于节约煤炭105.6万吨、减少二氧化碳排放274万吨。
2016年5月，熊猫绿色电源集团提议建设熊猫外型的光伏电站，同年秋天与联合国发展计划署签署合作协议。光伏电站于去年11月开建。
电站由黑白两种颜色组成。如果从高处俯瞰，熊猫的黑色部分，比如爪子和耳朵，由单晶体硅太阳能电池组成；白色部分由薄膜太阳能电池组成。
同时电站设有青少年中心，中小学生可在此了解太阳能的优势。熊猫绿色能源集团拟于未来5年再建几座这样的电站。
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