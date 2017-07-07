中国派侦察船“监控”美日印军演

印媒称，从7月10日起，“马拉巴尔”联合军事演习将在孟加拉湾举行，印度、日本和美国海军都派出最大的军舰。
据印度《第一邮报》网站7月5日报道，这一演习始于1992年，最初只有美国和印度海军参加，现在还包括日本。该军演在太平洋和印度洋海域轮流举行。华盛顿形容这一演习是“一系列复杂高端的战争演习，目的是促进各国海上关系，推动共同安全事务”。
北京派出了侦察船以监控“马拉巴尔”军演。美国有线电视新闻网News18频道援引国防消息人士的话报道称，印度也通过实时卫星图像加大对多卡拉地区的侦察，以监视中国军队的行动，并与美国政府共享“卡托萨特”系列卫星每日拍摄的图片。他们还说，当地部队还在拍摄地面情况的录像。
报道称，中印两国军队在印度-中国-不丹三国交界处形成对峙状态。鉴于边境的危险局势和北京目前与所有参演三国——印度、日本和美国——关系的敏感性质，它会非常谨慎地看待这次联合军演。预计大约将有15艘军舰、两艘潜艇以及数十架战机、侦察机和直升机参加这次演习。
《印度时报》报道称，中国并非只派遣了一艘侦察船去查探“马拉巴尔”军演。报道称，印度海军还发现过去两个月进入印度洋地区的中国军舰和潜艇数量异常猛增，并称“这明确显示，在几乎取得它所认为的有争议的南中国海主导权后，中国在炫耀武力”。
此外，据《印度时报》报道，目前还有一艘“元”级常规柴电潜艇正在该地区，这是自2013年12月以来中国向印度洋地区派遣的第七艘潜艇。
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