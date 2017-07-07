习近平会见新加坡总理李显龙 强调“核心利益”

德国7月6日电，中国国家主席习近平6日在汉堡会见新加坡总理李显龙。
习近平指出，中新传统友好，合作成果丰硕，走出了一条与时俱进、互学互鉴的合作道路。中方高度重视发展同新加坡友好关系，愿同新方一道，推动两国与时俱进的全方位合作伙伴关系不断取得新进展。
习近平强调，中新双方要继承两国老一辈领导人留下的良好传统，从战略高度和长远角度把握好两国关系发展方向，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。要创新合作思路，深挖合作潜力，落实好共同推进“一带一路”建设谅解备忘录，深化基础设施互联互通、经贸投资、金融合作。要建设好政府间重大合作项目，拓展互联网、信息通信技术等新兴领域合作。要开展好两国青少年和大学生交流项目，扩大人员往来，夯实两国友好民意基础。要加强在联合国、亚太经合组织、二十国集团等多边框架内的协调和配合，为完善全球治理作出贡献。
习近平指出，新加坡现任东盟同中国关系协调国，明年还将接任东盟轮值主席国。中方支持新方工作，相信新方将引领东盟同中方一道，推动双方务实合作提高水平，共同引领区域一体化进程，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。
李显龙表示，新中关系过去一年取得新进展。在当前复杂多变的国际形势下，新中深化交流合作十分重要。新加坡将继续支持并积极参与“一带一路”建设，落实好政府间大项目，拓展同中国在金融、高铁、自贸区建设等领域合作。新加坡愿积极促进中国—东盟合作关系。
王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪等参加会见。（人民日报）
另据新加坡总理公署文告，习近平和李显龙在会见中还讨论了往来新加坡和吉隆坡的“双坡高铁”项目，李显龙对中国有兴趣“双坡高铁”表示欢迎。
（图：新加坡通讯与新闻部）
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