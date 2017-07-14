87岁袁隆平飚英语向世界介绍超级杂交水稻 千万网友刷屏致敬

7月11日，在第十届海外高层次人才座谈会暨海外院士青岛行“雁栖湖论坛”中，全国政协常委、中国工程院院士、美国科学院院士袁隆平，用流利的英语进行了一次演讲。
刚开场，袁隆平谦虚地说“I speak poor English”（我的英文不好），紧接着他开始了长达20分钟的英文演讲，全程几乎没有停顿和错误。在演讲中，袁隆平向与会人员介绍了超级杂交水稻，他卓越的科学贡献和精彩的“袁氏英语”赢得了全场掌声！
袁隆平在演讲中谈到：
It is expected that 60% more rice should be produced in 2030 than that in 1995. Currently, 1 ha. for rice production provides food for 27 people. By 2050, 1 ha. will have to support 43 people.
据估计，2030年全球水稻产量应比1995年增加60%以上才能基本满足人类需求。目前每公顷所产稻谷能养活27人，但到2050年，每公顷所产稻谷必须要养活43人才行。
If 50% of the conventional rice is replaced by hybrid rice, and estimating on a 2 t/ha yield advantage of hybrid rice, it is estimated that the total rice production in the world will be increased by another 150 million tons, which can feed 400 million more people each year.
如果全球有一半的常规水稻面积改种杂交水稻，按每公顷增产2吨稻谷估算，则全球可增产1.5亿吨粮食，这相当于每年可多养活4亿人。
87岁的袁老用全英文向世界介绍超级杂交水稻，获赞无数。截至7月12日中午12时，该视频累计观看量已破亿。并登上新浪微博热搜，搜索量达到近20万。
看过这段视频后，有网友说：袁老的谦虚是真谦虚，我的谦虚是真心虚啊。在点赞“袁氏英文”的同时，我们依然记得，2016年，86岁高龄的袁隆平再一次向世界发起了挑战——种出“海水稻”！
本该“颐养天年”的年龄，袁隆平却依然奔走在田野中，做着自己的“禾下乘凉梦”。在他令人骄傲的科研成果以及辉煌的荣誉背后，是一段充满艰辛与梦想的故事。
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