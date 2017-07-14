中国本土优质产品崛起 波尔多葡萄酒对华出口或减半

美媒称，中国在上世纪80年代经济改革时期进口的第一批洋酒据称来自法国。从此，洋酒贸易日渐繁荣，极品葡萄酒市场尤其如此。随着西方对“次级葡萄酒”的兴趣越来越浓，法国主要葡萄酒品牌将目光投向东方。波尔多葡萄酒期货表现优异。
美国《福布斯》双周刊网站7月10日报道，2011年，国际葡萄酒和烈酒研究所宣布，中国已成为世界第五大葡萄酒消费国。当时，中国也已跻身全球十大葡萄酒市场。
去年，中粮集团进口了300多万箱葡萄酒。美国加州葡萄酒协会称，这些进口葡萄酒价值7000万美元。
也是在去年，人民币出现小幅贬值。尽管进口欧洲产品具有汇率优势，但中国进口商开始放慢步伐。随后，备受推崇的2016年份波尔多葡萄酒价格平均上涨了15%，一些法国葡萄酒制造商通过减少对华出口来压缩中国进口商的利润。对中粮集团而言，这似乎是“压死骆驼的最后一根稻草”。
中国市场对法国葡萄酒价格大幅上涨作出了回应。此外，由于进口葡萄酒库存庞大，中国市场需要降低库存。这两种情况促使中粮集团将2016年及以后年份的波尔多葡萄酒进口量大幅削减了50%。此举是为了以更好的价格出售该公司库存的较早年份的葡萄酒。
在中国进口商不涉足波尔多葡萄酒期货市场、京东和天猫经常举行葡萄酒拍卖会的同时，中国政府已开始采取措施推动国产优质葡萄酒的发展。
如今，中国的葡萄酒产区包括北京、烟台、张家口、宜宾、通化、太原和宁夏。其中烟台-蓬莱产区的产量最大，拥有葡萄酒加工厂近150家，产量占中国葡萄酒总产量的40%。
不久前，中国发布了国内葡萄酒产区的地理标识，但这项规定对市场的影响并不大。因此，在中国酒业协会的组织下，希望打造高品质葡萄种植和葡萄酒酿造标准的中国政府提出了类似欧洲标准的“葡萄酒酒庄酒”概念。
申请“葡萄酒酒庄酒”标识应具备的资质包括，从酿酒葡萄栽培、酿造到灌装全程都必须在酒庄内完成；葡萄园的树龄至少有3年，必须满足葡萄产量的限制；制造商每年必须生产至少1万瓶葡萄酒。此外，还必须符合酿造和储存的卫生条件，而且酿酒师必须具备酿造技术相关专业毕业证书或酿酒师国家职业资格证书。据称，第一批获准使用“葡萄酒酒庄酒”证明商标的有16家酒庄。
即使美国与中国签署新的贸易协定，短期内这些由中国酿造的葡萄酒也不太可能漂洋过海出现在美国的葡萄酒架上，但我们也许可以期待这一天的到来。
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