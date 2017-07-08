再来一次马岛海战怎么办？英新航母竟需法国军舰保护

英国《每日快报》网站7月16日报道称，英国国防部15日证实，英国的新航空母舰“伊丽莎白女王”号将不得不依靠法国护卫舰来保护其免受袭击。
这艘总价35亿英镑的航母在开展“软实力”行动——即用来在全世界展示英国海军实力的行动——时，也有可能需要外国军舰的保护。
15日晚，海军将领警告说，在爆发类似于福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛——本网注）战争的冲突、英国不得不单打独斗时，皇家海军可能十分脆弱。
前第一海军海务大臣、海军上将韦斯特勋爵说：“我们只有19艘驱逐舰和护卫舰，这是让国家蒙羞的事情。英国需要大约30艘舰艇，其中6艘是驱逐舰。”
他说：“如果我们再一次卷入类似于福克兰群岛战争的战事，我们就根本无法依靠法国或其他外国舰艇，因为它们不想卷入此事。我们需要有自己的护卫舰和驱逐舰来做这件事。”
上个月，国防部宣布建造3艘新型的26型护卫舰。但由于工期延迟，这意味着它们只是替换前一代老旧的23型护卫舰，但舰队的舰艇总数没有增加。
事实上，声呐、雷达和武器系统中的一些部件将从服役30年的23型护卫舰上取下，在26型上重新使用。
15日晚，皇家海军的消息人士证实，这艘超级航母将借助法国反潜护卫舰的帮助，后者将在参加北约和非北约行动期间为其护航。
2010年法国和英国达成了特殊的双边防务协定，即双方在防务方面要更密切地合作。
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