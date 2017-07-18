港媒：新加坡积极支持“一带一路” 中新关系渐回正轨

港媒称，新加坡与中国不稳定的关系重新“走上正轨”，目前正按计划进行高层官员访问和升级自由贸易协定。
据香港《南华早报》7月16日报道，新加坡总理李显龙上周在出席“通商中国”商业论坛时说，新加坡计划积极参与支持“一带一路”倡议。
当被问及两国之间的关系时，李显龙说：“我们一直在走上正轨。”
李显龙说，“一带一路”倡议是此次论坛的主要焦点，这是一个让新加坡成为枢纽的机会，帮助其他国家进入整个地区。
他在14日的论坛上说：“‘一带一路’倡议是中国与世界发展联系的方式，也是以一种建设性的方式扩大其在世界范围内的影响力。”
李显龙表示，中国越是通过“一带一路”倡议与该地区的国家合作，就越需要新加坡。
他还表示，“一带一路”倡议不是一个封闭的联系，而是一个开放、欢迎、自由、互惠互利的联系。
李显龙说，现在与北京的关系“正在加快”。
报道称，在前一天的会议上，新加坡副总理张志贤表示，通过马六甲海峡和新加坡海峡等亚洲航道上的关键咽喉点的自由航行，对“新丝绸之路”贸易计划的成功至关重要。
张志贤还说，中国和新加坡正致力于升级2009年首次签署的双边自由贸易协定。
观察人士表示，近几个月两国领导人的发言都表明两国关系在升温。
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