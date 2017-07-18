文在寅试图遏制韩国大财团力量

西班牙《国家报》网站7月17日刊发哈维尔·丰特德格洛里亚的文章《韩国试图遏制大财团的力量》称，在现代韩国，世代相传的大家族企业成为国家经济的主人。这些企业数十年来不断获取特权，导致不公平、不公正的现象成为韩国社会顽疾。为了治愈恶疾，以进步派文在寅为首的韩国新政府提出了过去被很多前任提出过，但从未成功兑现的承诺：削弱大财团影响力。
文章称，前总统朴正熙曾要求数位企业家帮助振兴韩国经济，而作为交换条件，政府将向其提供支持。经济增长被放在了公平竞争和利益再分配之前。于是韩国通过这种方式实现了所谓的“汉江奇迹”。
这项战略虽然实现了目标，但也带来了严重的不平衡现象。这些企业在经营过程中没有对手，时刻罩在保护伞下，逐渐变成了大家族企业。数十个分支企业遍布各个行业，其政治触角也无所不及。在韩国，这些大家族企业被称为“财团”，字面上就是有钱人的集团。它们之所以有钱，是因为无人能出其右；它们之所以被称为集团，是因为控制权永远掌握在少数几个人手中。
文章称，虽然多年来对大家族企业实施改革的呼声不断，但是政治阶层与企业精英达成的默契扼杀了任何求变的愿望。韩国问题专家指出，财团通过游说集团聚敛钱财，代价往往是牺牲社会福利，而政客则需要政治献金来维系影响力。这是一个恶性循环，导致了企业精英和政治精英之间的共生现象。对财团实施改革的决策权实际上就掌握在改革对象手中。
文章称，社会舆论对这种现象心知肚明，却选择视而不见，因为这些财团是国家经济繁荣的支柱。然而，去年底一场最终导致前总统朴槿惠下台的政治丑闻让民众忍无可忍。据检方称，朴槿惠的闺蜜崔顺实曾利用与总统的关系许诺财团让其受到政府荫庇，以换取财团为其间接控制的基金会提供资金。
新总统文在寅在选战期间就曾承诺要清理积弊，这毫无疑问将涉及对财团的改革。改革的重中之重就是推翻这些大家族企业多年来构建的金融工程。这种金融工程利用建立基金会或者在分公司之间建立盘根错节的财务构架，为财团聚敛钱财，而置小股东的利益于不顾，或者逃避高额的财产继承税。
文章称，文在寅还计划给予法官更多权力，并削减总统赦免经济犯的权力。三星集团董事长李健熙曾两次因腐败被判刑，但都获得总统赦免。专家指出，韩国总统发现给予财阀特殊待遇已经不为民众所接受。有鉴于文在寅表达的改革意愿，新政府很可能不会再轻易特赦经济犯。
文章称，要想治愈根深蒂固的顽疾绝非易事。专家指出，历任政府都曾表示要改革财团，因为这在短期内将为其赢得政治好感。但是，鉴于这些财团对国家经济贡献巨大，改革声调会逐渐降低，因为政府发现必须获得财团支持才能维持经济增长。
因此，专家们一致认为，政府不会直接干预或者采取猛烈的改革措施。结构调整需要很长时间，或许需要一代人的时间。文在寅本人也认识到这一现实，但目前政府必须在改革财团的问题上表现得足够坚决。
文章称，很多人都认为新总统的改革不会停留在口头上，必将引领韩国社会走向制度改革，至少新政府将把民众的利益放在财团之上。
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