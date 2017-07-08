中美元首汉堡会晤议题广泛

美国总统特朗普与中国国家主席习近平本周将在二十国集团(G20)峰会期间进行微妙的会谈。双方在朝鲜问题上截然不同的观点导致表面的友谊产生裂痕。
4曰，朝鲜发射了一枚历史性的洲际导弹，在G20峰会召开前夕激化了中美两国之间的摩擦。5日，特朗普发推文指责北京增加对朝贸易，此举破坏了美国的努力。
中国外交部当即回应，为解决朝核问题，中方的努力有目共睹。3日，习近平在与特朗普通电话时为影响双边关系的“消极因素”而遗憾。上周，美国制裁了一家中国银行，称其为朝鲜洗钱。美国还批准对台湾出售武器。
英国控制风险集团分析师安德鲁•吉尔霍姆认为：“中国在努力寻找那个让美国人满意，而且能避免特朗普策划军事干预的平衡点。”他认为，虽然中国凭借经济影响力具备对朝鲜施压的手段，但这并不意味着中国能说服朝鲜放弃核顶目。
【美国之音电台网站7月6曰报道】题：G20峰会大国博弈 特朗普再晤习近平
在大国关系非常微妙之际，G20汉堡峰会为大国领导人的外交博弈提供了舞台。在峰会期间，美国总统特朗普将与中国国家主席习近平举行会晤。这是两人在海湖庄园峰会后的再次会晤，也是在朝鲜核威胁持续升级以及双边关系受到“消极因素”影响的情况下举行的会晤。
分析人士认为，朝核危机以及经济议题将主导他们的对话。就在即将与习近平进行第二次会晤的时候，特朗普对中国与朝鲜今年第一季度的贸易增长了将近40%表示了不悦，并对中国与美国合作约束朝鲜提出了怀疑。
不过，中朝今年第一季度的贸易额增长37.4%发生在海湖庄园峰会之前。5月份，中国从朝鲜逬口的产品比一年前减少了30%以上，这表明中国对朝鲜的煤炭进口禁令影响了两国之间的贸易。美国全球安全分析研究所所长盖尔·勒夫特认为，特朗普与习近平的汉堡会晤将在一个更为坦率的层面讨论朝鲜问题。
他说：“显然，朝鲜问题将主导他们之间的谈话。特朗普希望再次敦促中方对平壤施加额外以及重大压力，同时会暗示这种压力的缺乏将使得他别无选择，只有对支持平壤政权的中国公司实施二次制裁，这将会影响两国关系。”
尽管受到朝核、对台售武和南中国海等问题的影响，勒夫特认为，鉴于美中两国领导人在国内都面临挑战，他们将通过寻求新的合作渠道并把那些可能导致两国关系脱轨的议题推到后面，来试图加强对方的地位。
勒夫特认为，两位元首还会讨论如何处理双边关系中面临的下一个挑战，即百日贸易评估期的结束。特朗普将不得不在有关美中经济关系的问题上作出一些非常艰难的決定。
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