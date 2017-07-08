中国人去年海外购房额创新高

居外网本周发布报告称，2016年中国不动产投资者向海外房地产投入了创纪录的1014亿美元。报告认为，2017年的规模将略低于2016年，约为800亿美元，但仍然有望进入历年数据前三名。居外网估算的房产累计投资额包含了公司与个人投资者购买的海外房产，同时参考了行业与政府数据。
居外网首席运营官休•钟(音)说：“ 2016年，中国投资者史上首次购买了价值总计超过1000亿美元的海外房产。2016年投资总额比2015年增加了四分之一以上。”钟女士认为，对中国买家而言，美国是个近乎完美的市场。她说：“美国去年接收了 500亿美元，最受中国内地投资者青睐。”
来自北美房地产业的专家尤其对居外网的最新数据感到兴奋。德国安阁地产公司北美分部首席执行官安东尼•希特说：“我们无法忽视中国投资者对北美房地产市场的影响。”
希特介绍说，他们在温哥华、曼哈顿和洛杉矶的房产顾问感受到了中国投资者的巨大影响，北美各地二线城市和大学城同样备受青睐。居外网发现，香港是内地第三大海外房产投资目的地，仅次于美国和澳大利亚。
推动中国投资的因素之一是，尽管近年来中国海外收购热情高涨，但与其他经济体相比，中国人在全球的投资水平仍显不足。中国累计拥有的海外房产及其他资产总值仅相当于国内生产总值的12%，在全球位列第18位。这一水平远远低于经合组织成员42%的平均值，甚至比不上斯洛文尼亚。
钟女士说：“我们预计中国投资者将在今后十年左在的时间里购买价值1.5万亿美元的海外资产，填补过去投资不足的空白。我们相信这样的估计还算保守。”美国世邦魏理仕地产咨询服务公司亚太研究部主管金纬认为，中国海外投资潮不太可能减弱，但今后的发展会有所不同。
金纬说：“中国投资者会更加谨慎地挑选国际房产，他们需要为离岸投资预留更长的审批窗口期。我们预计中小型交易将更加普遍。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost