俄罗斯外交部：俄美元首磋商多个国际问题

俄罗斯外交部７日发布消息说，俄总统普京与美国总统特朗普７日在二十国集团（Ｇ２０）汉堡峰会期间举行了超过两个小时的会谈，双方在务实气氛中就叙利亚、乌克兰、朝鲜半岛局势和网络安全进行了磋商。
俄罗斯外交部官网登载的新闻公报说，俄外长拉夫罗夫参加了俄美元首会谈。拉夫罗夫在会谈后对媒体表示，俄美元首在会谈时均坚持维护本国利益，同时双方都希望此次会谈能取得互利的协商结果。
据拉夫罗夫介绍，俄美元首重点讨论了在叙利亚西南端建立“冲突降级区”的事项。当天俄罗斯、美国和约旦的谈判专家在约旦首都安曼，对在叙境内建立一个“冲突降级区”达成共识。该“冲突降级区”位于叙利亚西南端，包含德拉省、库奈特拉省和苏韦达省部分地区，这些地区的冲突各方将从大马士革时间７月９日开始停火并保障人道救援工作，短期内俄军将在与美国和约旦有关机构沟通协调的基础上在这一“冲突降级区”维持治安，俄美约三国均表示尊重叙主权和领土完整。
拉夫罗夫解释说，美方是“国际联盟”驻叙西南端部分省份的代表，不与美国和约旦沟通协调，俄将难以在该地区与各政治派别协商。除了这一“冲突降级区”以外，叙境内还有另外３个“冲突降级区”，分别位于叙西北、西部和西南部，由俄罗斯、土耳其和伊朗于今年５月决定建立，俄土伊针对后３个“冲突降级区”开展的活动不受美国和约旦限制。
拉夫罗夫说，在普京与特朗普讨论乌克兰问题时，美方介绍说白宫已任命“促进解决乌克兰危机”的特别代表。俄美双方约定为两国协调解决乌克兰问题的官方代表建立沟通渠道，在依托俄乌德法“乌克兰问题四方会谈”机制的基础上，借助美方力量推动执行旨在解决乌克兰问题的明斯克协议。近期美方特别代表将赴俄磋商乌克兰问题。
拉夫罗夫说，俄美元首分别委托俄外长和美国务卿蒂勒森继续直接沟通，并通过联合国安理会就解决包括朝鲜半岛问题在内的各种国际问题加强协作。普京当天在与韩国总统文在寅会见时表示，朝鲜核计划是个非常“尖锐”的问题，在处理这一问题时需保持克制，仔细务实地行事。
拉夫罗夫说，普京和特朗普均认为网络安全正面临日益加剧的危险，其中包括利用互联网散布恐怖主义、实施有组织犯罪，黑客活动，宣扬自杀、儿童色情并干扰社会正常职能等威胁。俄美元首同意双方为解决上述网络安全问题开展合作，并为此成立双边联合工作组。此外，俄美元首还赞同加快任命两国驻对方国家新任大使的进程。
拉夫罗夫最后评论说，只要俄美元首愿为解决某些问题寻找两国利益的平衡点并开展合作，双方就会以理解和建设性态度继续接触。
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