专家认为印军越界侵犯中国领土违反国际法和国际关系准则

印军越界侵犯中国领土事件给中印关系和地区安全蒙上阴影，引起国际社会高度关注。受访专家称，印度边防部队非法越过的是双方共同承认的中印边界锡金段已定边界，这是对国际法和国际关系基本准则的践踏。
中国外交部网站６月２９日公布了印度边防人员非法越界的照片。外交部发言人陆慷说，照片是于６月１８日印度边防人员在中印边界锡金段多卡拉山口附近越过边界线进入中方一侧后拍摄的。
从照片中可以清楚地看到，印度士兵和车辆越过了作为边界线的分水岭，进入到中国境内。
外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，此次印度边防部队非法越过双方共同承认的中印边界锡金段已定边界，与以往双方边防部队在未定界地区发生的边境摩擦对峙有本质区别。
１８９０年，《中英会议藏印条约》由中国清朝政府和英国双方正式签订，规定了中国西藏和英属锡金之间的边界。１９７５年锡金被印度吞并成为印度锡金邦后，这条边界便成为中国和印度的边界。
条约规定锡金段边界线沿分水岭而行，明确说明该段边界线东起“支莫挚山”，西至与尼泊尔交界处，沿分水岭而行。根据条约，洞朗地区属于中国领土。
新中国成立之后和印度独立以来，双方历届政府均承认该条约的有效性，并在一系列官方文件和会谈中反复确认。
“条约必须遵守是一项国际法基本原则，遵守边界条约是印度政府必须履行的国际义务。”中国社科院中国边疆研究所西南边疆研究室主任孙宏年说，印度的有关行为违背了《联合国宪章》的宗旨和原则，是对国际法和国际关系准则的践踏。
上世纪５０年代，中国和印度、缅甸共同倡导“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”的和平共处五项原则。但印方此次用非法越界进入他国领土的行径践踏了自己倡导的国际关系基本准则。
印方另一个说法是“洞朗属于不丹”。事实上，洞朗属于中国，一直在中国有效管辖之下，不存在争议。
“洞朗地区历来属于中国，不属于不丹，与印度更没有任何关系。”中国社科院中国边疆研究所西南边疆研究室副主任张永攀说，洞朗属于中国有历史、法理和现地三方面的充分依据。
中国和不丹于上个世纪八十年代开始边界谈判，迄今举行了２４轮。两国虽然尚未正式划界，但双方对边境地区的实际情况和边界线走向存在基本共识。对于洞朗属于中国这一点，中国和不丹双方也不存在分歧。
张永攀说，虽然中国与不丹尚未建交，但两国始终保持传统友好关系。双方多次确认两国是大小国家平等、友好相处的典范，从来不存在中国以大欺小的情况。
“印方以不丹为借口进入中国领土，不仅侵犯了中国的领土主权，而且也是对不丹独立自主的挑战。”孙宏年说，虽然中不两国边界也没有最终划定，但是双方一直在通过和平谈判努力解决，任何第三方都不应介入。
“中方在洞朗地区修建道路，是在自己领土上的主权行为，完全正当合法，其他方面无权干涉。”张永攀说，中方在洞朗地区的基础设施建设相对较晚，近年来，中国正不断完善洞朗地区的铁路、公路建设。
针对印方提出“中方修路给印度带来安全风险”的荒谬借口，耿爽说，过去几十年来，恰恰是印方在中印边界锡金段大量修建设施，大量部署军队，甚至在有些地方骑线、越线修建碉堡等军事设施，不断地改变边界地区的现状。
专家指出，印方此次挑起事端目的明确，是想人为制造一个“争议地区”。印方以所谓“安全关切”为借口，打着所谓“保护不丹”的幌子，悍然越过过去双方均承认的《中英会议藏印条约》划定的锡金段边界，进入毫无争议的中国洞朗地区，通过制造洞朗地区争议，阻止并牵制中不两个主权国家的边界谈判进程。
从更高层面上看，越界行为更是偏离了两国领导人就发展中印关系达成的共识，令人遗憾。
专家们表示，多年来，作为亚洲大陆上的两个大国，中印就如何发展好双边关系达成诸多共识。在边界问题上，双方也保持了沟通。中印边界问题特别代表会晤已举行多次。２０１５年中印联合声明中明确，在边界问题最终解决前，双方致力于落实现有协议，并继续努力维护边境地区的和平和安宁。
专家认为，印方应立即将越界的边防部队撤回，为中印双边关系发展和地区安全稳定创造必要条件。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost