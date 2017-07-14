Airbnb房东因歧视亚洲人被罚款5000美元 还要学习亚裔文化课

旅行房屋租赁平台Airbnb日前表示，一位房东在得知租客的“亚洲人”身份之后单方面取消了住宿预约，现已永久停止与该涉事房东合作。
并且因为给租户带来损失，他要支付5000美元赔偿金，还要去学习美国亚裔研究课程。
除了上课、接受罚款之外，房东塔米·巴克（Tami Barker）必须道歉，成为一个民权组织的志愿者，还有其它一些事情要完成。
罚单来自加州公平就业与住房部(Department of Fair Employment and Housing，以下简称DFEH），今年4月DFEH与Airbnb签署自愿协议，允许DFEH对本州房东种族歧视问题进行检查，如果有谁歧视就会罚款。
Airbnb在接受《赫芬顿邮报》采访时称，该事件发生在今年2月份，位于加州大熊湖（Big Bear）附近。日前，网上出现了一段涉事女租客在雪夜里哭诉委屈的视频，使得该事件得以曝光，并引发了人们的关注。Airbnb以公司隐私政策为由，拒绝透露涉事房东和租客的身份。
这位女租客在视频中描述了事件原委。她说：“大约一个月前，我们在Airbnb上进行了预订。我当时问女房东，是否可以再加两个人，女房东说可以，只要我们肯加钱。”
女住客接着说：“我们计划去大熊湖滑雪。住宿问题解决后，我们认为一切就绪，于是准备驱车去大熊湖。随后，我再次向女房东确认，我带了两位朋友一起住宿，是用现金支付吗？”
没想到对方突然改变态度说：“不行，我们算了吧。”然后挂了电话，并单方面取消了订单。于是，女租客用短信告知房东，将向Airbnb举报她的行为。而女房东则回复称：“去吧，就算地球上只剩你一个人，我也不会租给你。”然后说出拒客原因：“一句话，因为你是亚洲人。”
此外，女房东在短信中还称：“我不允许这个国家让外国人去告诉我们怎样做。这就是为什么我们选了特朗普。”
但女租客却称，她是美国公民。显然，女房东只根据女租客的资料照片做出了错误的判断，以为她是外国人。女租客在视频中哭泣着说：“她们看到我是亚洲人，她们看到的只是我的种族。这就是我们所遭受的待遇，让人痛心。”
对此，Airbnb发言人克里斯托弗·纳尔蒂（Christopher Nulty）在一份声明中称：“房东的行为令人憎恶和无法容忍。”纳尔蒂还称，在得知该事件后，Airbnb立即与女租客取得联系，希望能帮助她们重新预订房间，但女租客已另有安排。
纳尔蒂还称：“根据我们的非歧视政策，涉事房东已被永久性地从Airbnb平台移除。”
早在2015年12月，Airbnb就曾曝出种族歧视问题。当时，哈佛大学进行的一项研究表明，如果租客的名字听起来像黑人，在Airbnb上租到房子的概率就会降低。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost