被嫌弃！美媒直言濒海战斗舰项目失败：故障太多华而不实

美国《大众机械》月刊网站7月11日发表题为《美国海军正在寻找一种新型护卫舰，以取代存在问题的濒海战斗舰》的报道称，美国海军已向业界征集一种新的护卫舰设计，这反映了对存在问题的、大小与护卫舰相当的濒海战斗舰的普遍不满。濒海战斗舰成了过大的技术野心和不断变化的地缘政治环境的受害者，这些舰艇在应对一个有着各种各样全球性威胁的世界方面能力很差、很不可靠并且过时。作为替代，海军想要一种能够发挥更大和更复杂作用的、更传统的导弹护卫舰。
海军7月10日发布了一份建议征询书。这份建议征询书让造船业知道海军对于暂时称作“快速导弹护卫舰”——代号为FFG（X）——的新型舰艇有什么要求。
建议征询书明确指出，这种快速导弹护卫舰应该与海军当前的濒海战斗舰有很大不同。濒海战斗舰的大小与护卫舰相当，最初的设计目的是通过多种可替换的“任务模块”实现多用途。铝质船体的濒海战斗舰希望配备尽可能少的船员（约70人），这些船员操作特定任务模块，完成反舰、反潜、反水雷和特种作战任务。这些舰艇尤其适用于濒海水域。
濒海战斗舰项目是一项令人沮丧的失败。事实证明，这种舰艇很不可靠，在海上出过几次引发关注的故障。受到吹捧的任务模块往往最终化为泡影，即使经过十多年的研发，实际部署到舰队的也少之又少。没有这些模块，这些舰艇的打击火力非常小，只有安装在舰艏的一门57毫米舰炮和一对30毫米轻型加农炮。多年来，海军一直承诺要以反舰导弹的形式增强濒海战斗舰的火力，但就连这项较为简单的工作都未能完成。此外，控制船员人数的要求令濒海战斗舰船员过度劳累。
濒海战斗舰也是不断改变的地缘政治时代的受害者。海军曾经想要一种在全球反恐战外围作战的舰艇，一种在沿海地区行动的有效的舰艇。但随着时间推移，事实证明，对这样一种舰艇的现实需求没有表面上那么大。这种舰艇及其任务模块研发耗时太久，以至于战略环境已经发生变化，濒海战斗舰成了华而不实的东西。
现实情况是，中国人民解放军海军规模不断壮大，而俄罗斯越来越好斗，并且在国外使用海军力量也越来越多。相对于中国和俄罗斯海军来说，濒海战斗舰的武器装备少得可怜，连可以瞄准敌人的反舰导弹都没有。更糟糕的是，海军最初提议要为这种舰艇装备的反水面导弹“狮鹫”和之后的“地狱火”威力太小且射程太近，不足以对抗中国护卫舰，更不用说驱逐舰了。濒海战斗舰还将速度的重要性置于航程之前（它们全速前进时的速度可以达到40节），但要在广阔的太平洋开展行动，这样的优先次序似乎颠倒了。
新型快速导弹护卫舰与濒海战斗舰概念有很大不同。这种新型护卫舰将作为舰队的耳目，与水面特遣队和航母打击群一同航行。快速导弹护卫舰将使用雷达、声呐和电子支持措施提供有关敌方的更多信息。它还通过更重型的反舰导弹为特遣队的反舰火力作出贡献。海军希望给这种新护卫舰配备一架直升机，它将在反舰和反潜战中发挥作用。
快速导弹护卫舰的武器火力和能力应该远远超过濒海战斗舰。与濒海战斗舰不同，这种新护卫舰能够在朝鲜沿海巡逻，不仅能击落来袭的KN-09反舰导弹，还能展开反击并击沉攻击舰艇。濒海战斗舰在这种情况下幸存的可能性很低，限制了这种舰艇在拥有哪怕只是最基本的反舰导弹的那些国家的沿海区域行动。
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