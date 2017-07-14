被嫌弃！美媒直言濒海战斗舰项目失败：故障太多华而不实

现实情况是，中国人民解放军海军规模不断壮大，而俄罗斯越来越好斗，并且在国外使用海军力量也越来越多。相对于中国和俄罗斯海军来说，濒海战斗舰的武器装备少得可怜，连可以瞄准敌人的反舰导弹都没有。更糟糕的是，海军最初提议要为这种舰艇装备的反水面导弹“狮鹫”和之后的“地狱火”威力太小且射程太近，不足以对抗中国护卫舰，更不用说驱逐舰了。濒海战斗舰还将速度的重要性置于航程之前（它们全速前进时的速度可以达到40节），但要在广阔的太平洋开展行动，这样的优先次序似乎颠倒了。





新型快速导弹护卫舰与濒海战斗舰概念有很大不同。这种新型护卫舰将作为舰队的耳目，与水面特遣队和航母打击群一同航行。快速导弹护卫舰将使用雷达、声呐和电子支持措施提供有关敌方的更多信息。它还通过更重型的反舰导弹为特遣队的反舰火力作出贡献。海军希望给这种新护卫舰配备一架直升机，它将在反舰和反潜战中发挥作用。





快速导弹护卫舰的武器火力和能力应该远远超过濒海战斗舰。与濒海战斗舰不同，这种新护卫舰能够在朝鲜沿海巡逻，不仅能击落来袭的KN-09反舰导弹，还能展开反击并击沉攻击舰艇。濒海战斗舰在这种情况下幸存的可能性很低，限制了这种舰艇在拥有哪怕只是最基本的反舰导弹的那些国家的沿海区域行动。