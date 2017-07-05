希望用一个APP打开世界所有单车——访ofo联合创始人于信

如今，在中国诸多城市可以见到“小黄车”。由ofo公司最早创设的共享单车模式已在国内形成共享经济的新风景，并出现在海外，成为中国新经济引领世界的新例证。近日，ofo联合创始人于信接受新华社专访，把公司的愿景描述为“用一个APP打开世界所有单车”。
据介绍，去年10月开始，ofo带着中国市场成功经验率先出征海外，在美国、英国、新加坡和哈萨克斯坦重点城市推广运营。从走出校园到走出国门，ofo只用了不到一年时间。“我们计划今年把海外服务市场范围拓展到至少20个国家。”于信一开始就推出了公司的海外发展目标。
“就像谷歌、脸谱等美国互联网公司一样，ofo生来就是具有全球化视野的公司。过去两年无桩共享单车的迅速发展，也使海外看到了这种模式并开始仿效我们。从这个角度来说，共享单车是首先由中国人定义，并被国外模仿的模式，因此ofo要抓住这个契机抓紧布局海外。”虽然是个“90”后，但作为明星公司创业团队中的核心成员，于信的商业敏锐性很强。
“ofo共享单车一直以来倡导的理念是‘大城市共享计划’，号召自行车的拥有者将车放到这个共享平台上，”于信这样介绍公司的共享经济理念，“我们经常说‘不生产车而只是连接车’，用同一个平台去服务更多的人，让自行车的利用率最大化。”
在于信算的账里，目前全世界自行车保有量有6亿，假设投入1亿辆车，每辆车每天被骑行6次，就可替代现在6亿辆车所能承载的交通运输能力。而这正是目前一辆共享单车在中国被使用的频次。“共享模式完全可行，只是这个宏大愿景的实现需要一个过程，可能是通过增量车取代现有自行车，或者吸纳调动存量车市场。”于信这样补充道。
谈到具体的实践过程，于信介绍道：“ofo一直在和老牌自行车厂商谈新的共享模式，我们不单纯采购，还有租赁等方式，让厂商可以从共享经济里获得更多利益。同时，我们对车的质量要求也更严格。”
在这样的商业模式构建下，ofo早在去年就开始“出海”，选择一些发达国家的国际大都会和人口密集的大学城，未来也会继续以此为重点。
新颖便利的无桩共享单车模式，令ofo进军海外时大受欢迎。据介绍，在ofo到美国奥斯汀市服务当地音乐节的一次推广活动中，很多骑过车的当地人拉住ofo员工询问共享单车是否会留下，因为这种模式比政府提供的有桩公租车更方便。
不过，海外市场挑战难以回避。问题有哪些？怎么解决？于信思考片刻，回答说：“ofo到海外市场首先会和当地政府沟通接洽，共享单车是对城市出行的一种补充，借鉴在国内拓展的方法，我们会向当地政府输送理念：首先共享单车不是一件大事，其次它是一件好事。”
于信接着说：“ofo的优势是在120个城市里有成熟的运营经验，实行网格化管理，从人力和运维角度都不成问题。从技术角度说，ofo今年在海外全面推广智能锁，在客户端上不仅会显示出车辆位置，而且会提示停车位置推荐，类似于‘电子围栏’，解决了单车合法停放问题。从用户教育层面上，ofo也坚持不懈地向海外用户灌输有序停车的规范意识。”
谈到市场竞争与未来规划时，于信坦承同行压力正是促使ofo前进的原动力，“同时，我们也满怀自信，保持谦卑，积极弥补不足。”他介绍说，公司和华为、中国电信合作开发了最新型互联网锁——NB－IOT窄带物联网车锁并开始装配小黄车。“业内对这种车锁十分看好，这或许是共享单车最优解决方案。而我们是行业内的领先者。”
ofo也看到了自己同其他竞争者的差异。于信说：“由于最开始的理念不同，未来发展方向可能出现差异，或许我们的对手想的是把具有品牌标志颜色的自行车推广到全世界，但我们则希望可以利用一个手机APP打开世界上的所有单车，这是我们最想做的事情。”
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