刚刚！新加坡“无人超市”开门迎客啦！

这家开设在南洋理工学院的雀喜（Cheers）便利超市，没有售货员，也不接受现金付款。由于超市设立在校园内，里面的商品也非常贴近青少年的喜好
。
尤其值得一提的是，这家无人无现金超市，管理者居然还是学校的学生。
店内的监控系统，让学生收集影像数据信息，并进行后台分析，以更好地了解消费者的喜好和消费习惯。
信用卡支持“闪付”服务，也就是将信用卡在阅读器上扫一下，不到一秒钟完成付款，无需签名和密码，其支付速度远远快于二维码。
同时，易通卡也支持“闪付”。
不过，根据店方的新闻稿，这家无人超市很快将推出NETS提款卡的二维码扫描服务。
和一般的超市不同，这家超市还提供很多美食，从糕点到披萨饼，以及新加坡本地美食，从炒饭到河粉，不一而足。
目前，这家无人超市可随意进入购物，下个月起，顾客在进门前需要先下载手机应用程序“Shop It Yourself”，以生成QR码进门。
据了解，下个月，在新加坡东部的淡滨尼，将会有第二家无人超市开门迎客。
无人超市大大节省了人力，据了解，这样一个规模的便利超市，由于实行了无营业员和无现金管理，每周可以节省高达180小时的人力。
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