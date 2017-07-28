因护照上有China，印地方邦拒绝台湾大学生入境！

中印边境对峙已有一月， 这种紧张局势也波及到了中国普通游客。27日，两名台湾大学生赴印度旅游，在靠近克什米尔的喜马偕尔邦首府西姆拉申请进入许可证时，因“护照”上有“China”而被拒绝。
据台湾“中央社”7月27日报道，当日两名台湾大学生赴印度旅游，在靠近克什米尔的喜马偕尔邦首府西姆拉申请进入许可证时，遭当地基层官员以“护照”上有China为由，拒绝发放进入许可证。
两名大学生随后求助驻印度代表处，代表处人员向当地负责核发许可证的官员不断解释，同时传真印度内政部，有关两岸民众分别对待的公文给对方。
基层官员起先不敢负责，在不断电话转给上级，终于了解相关规定后，才同意核发进入许可证给两名台湾的大学生。
报道称，印度大部分官员，尤其是关卡和海关官员，早期分不清中国台湾地区与大陆，在克什米尔和靠近中印边境敏感地区等，台湾民众经常被误认为来自中国大陆，遭拒绝核发进入许可。
台驻印度代表处多次向印度政府反映后，印度内政部已向各地，尤其是敏感地区设立的关卡和海关核发通知，说明台湾旅客不在限制进入克什米尔等敏感地区的范围内。
报道称，近年来，已许久未见台湾民众因“护照”的“China”，遭拒核发进入许可证。
在中印边境对峙问题上，中方已经多次强调，此次事件是由印方非法越界进入中国境内引起的。在26日的外交部例行记者会上，中国外交部发言人陆慷再次强调印方边防人员应该“老老实实地退出去”。
在当天的记者会上，有记者问：“王毅外长近日就中印对峙事件表示，解决这个问题很简单，那就是印军老老实实地退出去。如果印方拒绝撤出，中方将采取什么措施？有报道称，中印双方各有3000名士兵部署在边界。你能否证实？中印双方谈判进展如何？”
对此陆慷表示，王毅部长的权威表态非常清楚，应该不需要进一步诠释了，印度边防人员老老实实地退出去，这是开展任何有意义对话的前提和基础。
中印边境的紧张局势也波及到了台湾。27日，两名台湾大学生赴印度旅游，在靠近克什米尔的喜马偕尔邦首府西姆拉申请进入许可证时，因“护照”上有“China”而被拒绝。
据台湾“中央社”27日晚间报道，中印部队近期在边境对峙超过一个月，双方敌意升高。两名台湾大学生27日在西姆拉申请进入许可证时，遭当地基层官员以“护照”上有China为由，拒绝发放进入许可证。两名大学生只好求助台驻印度代表处，代表处官员不厌其烦地向当地官员说明，同时传真印度内政部有关两岸民众分别对待的公文，耗费很长时间，当地官员终于同意核发进入许可证。
报道称，印度大部分官员尤其是关卡和海关官员，早期对台湾与中国大陆分不清楚，在克什米尔以及靠近中印边境敏感地区，台湾民众经常被误认为来自中国大陆，遭拒绝核发进入许可。台驻印度代表处多次反映后，印度内政部向各地，尤其是敏感地区设立的关卡和海关核发通知，说明台湾旅客不在进入克什米尔等敏感地区的限制范围内。因此近年来，已许久未见台湾民众因“护照”上的China，遭拒核发许可证。
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