科学家们声称，兰斯•阿姆斯特朗选择的禁药EPO“无效”

2012年，当名誉扫地的自行车选手兰斯•阿姆斯朗最终承认参与了世人所见过的最“复杂、职业化和成功的”服药计划时，他成了体育界的终极骇人怪物。他承认，自己多年来一直用一组据信能提高比赛成绩的药物，其中最重要的是促红细胞生成索(EPO)。这导致他被剥夺7个环法自行车赛冠军头衔和若干奧运奖牌，葬送了他的职业生涯并令他名誉扫地。
因此，如今当他得知一项突破性新硏究表明他的漫长服药史亳无意义时(因为EPO根本不能提供任何好处）,他也许会感到有些恶心。在硏究中，科学家们让48名自行车选手接受一系列挑战包括著名的旺图山爬坡赛段——这个赛段往往是环法大赛的一部分。其中一半选手被注射能促进红细胞生成的EPO，每周一次，共计八周。注射目的是增加向肌肉供氧量。另一半选手被注射无效对照剂。
但是，在完成这一 21.5公里长的累人爬坡赛段后（此前还完成了一段110公里长的赛段），两组选手的平均成绩并无任何差别。开展此次研究的科学家们说，运动员任务EPO等非法药物有好处是“幼稚的”，但在阴暗的服药世界中，关于药物之效力的谎言未遭受挑战。此次研究结果刊登在《柳叶刀》杂志上。
该项研究带头人、荷兰人用药品研究中心的尤勒斯•霍伊贝格尔说：“因为某种不起作用的东西而葬送职业生涯，因为某种无效的药物而失去7件黄色领骑衫，真是一场悲剧。”由于反兴奋剂方面的一些规定，在职业选手中展开研究是不可能的，因此，研究人员选择了他们所能找到的最强壮、最有经验的业余骑手。
尽管那些被注射了EPO的选手的平均血红蛋白——红细胞中的携氧分子——浓度的确较高，但这并未提富其效率，心率或其他呼吸指标也没有改善。这项研究的第一作者亚当•科恩说，非法服用EPO等药物也许起到了安慰剂的作用、给了阿姆斯特朗等作弊者一种心理优势。
他说：“在这种髙强度运动中，心理是影响成绩的重要因素。”这个荷兰研究团队希望，这一研能起到唤醒受到诱惑、欺骗世人的职业和业余选手的作用，因为“几乎亳无证据”证明很多禁药有用。
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