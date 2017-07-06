习近平香港阅兵彰显中国主权

驻港部队罕见掀开神秘面纱
周五，装甲车、导弹和高呼口号的官兵欢迎中国国家主席习近平，这是中国在香港军事力量的潜在展示,也是习近平对香港里程碑式视察的内容之一。
习近平周四抵达香港，纪念香港回归中国20周年。习近平周五上午检阅了驻港部队营地。他身着中山装，乘坐一辆敞篷迷彩吉普车，这是香港自1997年回归以来最盛大的阅兵式。
当吉普车缓缓驶过海陆空三军官兵时，习近平问候道:“同志们好! ”官兵们回答:“主席好! ”装甲车和军用直升机也在检阅跑道旁,检阅共进行了8分钟。
周五的阅兵式是难得的展示。中国人民解放军负责保护香港的安全，人员全部是内地官兵，但驻港部队禁止干涉香港地方事务。
官兵身后是“全面贯彻‘一国两制’伟大方针”的标语,“一国两制”即香港半自治的制度。
在庆祝香港回归中国20周年之际，中国人民解放军驻港部队30日接受了习近平的检阅。
习近平周五上午视察并检阅驻港部队，3100余名受阅官兵组成20个方队接受检阅，受阅官兵人数为迄今以来最多。同时接受检阅的还有60多辆装甲车、12架直升机和防空导弹武器装备。
在香港出现了新的亲民主甚至“港独”活动后，习近平视察检阅驻港部队，寻求在香港强化中国领导人的形象。
中国国家主席习近平在香港回归20周年之际检阅驻港部队，彰显中国权力。
习近平周五乘坐一辆敞篷吉普车检阅中国人民解放军驻香港部队营区内排列在飞机跑道上的官兵队伍。每经过20个官兵方队中的一个，他都问候道“同志们好!”“同志们辛苦了!”
装甲车、直升机和其他军事设备都排列在官兵队伍身后。这是中国驻港部队难得展示其军力，该部队平时都保持着低调的形象。
周五上午，作为庆祝香港回归祖国20周年活动的一环,中国国家主席习近平视察了位于新界地区的中国人民解放军驻港部队设施，对部队进行了检阅。
在纪念活动中，中国首艘航母辽宁舰也将停靠香港。可以认为，此举旨在彰显中国的军事实力,对“港独”势力进行牵制。
周五，习近平视察了中国人民解放军驻港部队位于新界的军营，在一辆军事吉普车上检阅部队，凸显出中国在香港最强有力的主权象征。这是自中国士兵20年前来到香港后迄今为止规模最大的此类军事展示。
中国军队在香港的存在大体上是象征性的。很少能在驻地之外看到身着军装的军人，在香港的街上，港口停靠期间来访的美国和其他国家的海军要显眼得多。
本月，中国南部战司令袁誉柏及政治委员魏亮在一家主要的共产党刊物《求是》上撰文称:“驻军始终将宣示主权作为基本职责和第一位任务。”
作为纪念政权移交20周年活动的一部分，中国首艘航母辽宁舰也将来到香港。
习近平“温暖讲话”鼓舞港人
习近平主席周四向香港保证，中国将会“一如既往”地支持这个曾被英国殖民统治的城市。
此次习近平将对香港展开为期三天的视察，以庆祝香港回归20周年，他说，“一国两制”在香港的实践是非常成功的。在精心安排的简短公开活动中，他对这个城市发表了温暖的讲话。
习近平在抵达后不久对记者说:“香港发展.—直牵动着我的心。”他还表示:“中央将一如既往支持香港发展经济 改善民生。”
此行让习近平有机会直面早在回归之前就困扰香港的一些争议。他的讲话正如预期一样，强调了更紧密关系的益处，尤其是对祖国认同感较淡的年轻一代来说。同时警告香港不要挑战北京的权威。
在周四晚些时候的一项活动中，他称赞了香港特别行政区行政长官梁振英。梁振英即将卸任，不再寻求第二任期。
习近平此行的日程安排很满，包括视察检阅中国人民解放军驻港部队,并出席候任行政长官林郑月娥的就职典礼。今年3月，林郑月娥在北京方面的支持下在选举中胜出。在抵达首日，习近平会见了当地官员，并参观了一个文化区。
习近平对梁振英担任行政长官5年来的工作予以高度肯定。他称赞梁振英“坚定维护”国家主权。梁振英此前已当选全国政协的领导职位。
习近平肯定香港政府工作
中国国家主席习近平29日赴香港出席香港回归20周年纪念仪式，这是他就任国家主席以来首次视察香港。习近平在会见香港政府高官时表示，“坚定维护国家主权、安全、发展利益，维护社会大局稳定”，展示出国家主权优先、不容忍分裂国家言行的姿态。
这是习近平自2008年担任国家副主席后视察香港以来，时隔9年再次到香港视察。他以国家主席身份视察尚属首次。
在视察香港的3矢时间里,习近平将检阅中国人民解放军驻港部队。预计习近平还会强调保障香港高度自治的“一国两制”在经济层面的成果，展示融合姿态态。
习近平牵制“港独”势力
中国国家主席习近平29日在与香港特别行政区行政长官梁振英会谈时肯定香港政府“坚定维护国家主权、安全、发展利益，维护社会大局稳定”。中共最髙领导层最近发表了一些牵制部分民主派“港独”言论的表态，习近平的讲话也展示了这一姿态。
这是习近平自2013年就任国家主席以来首次视察香港。在香港国际机场，梁振英与即将于7月1日就任行政长官的林郑月娥前往迎接。习近平在机场发表演讲时表示:“中央将一如既往支持香港发展经济、改善民生……确保‘一国两制’行稳致远。”
香港成“一国两制”成功样板
【美国《福布斯》双周刊网站6月29日报道】题：20年:香港庆祝回归中国
香港正忙于庆祝政府所称的“里程碑式时刻”，7月1日这个城市将迎来回归
中国20周年纪念日，习近平将第一次以国家主席的身份视察这个特别行政区。
这次视察的意义在于显示政治实力。中国领导人对他们收复香港的历史性成就感到自豪，并急于向世界展示，他们对香港的治理比英国殖民统治时期要好。
这个城市的增长令人瞩目：过去20年经济规模翻了近一番。港元在全球交
易最多的货币中排第13位。香港股市一直是全球公司首次公开发行股票的前三位选择之一。香港是亚洲第二大外国直接投资目的地，也是世界第六大出口地。
【奥地利《标准报》网站6月29日报道】香港回归20周年后，中国领导人利用周末的纪念庆典展示自己的新强大。他们通过向香港人承诺其资本主义的经济和生活方式50年不变让香港和平回归。这一被简称为“ 一国两制”的天才政治公式让回归成为可能。
20年后，在香港社会，多数民众意识到需要依赖中国内地,但也有年轻人心存不满。在这种复杂的情况下，中国国家主席习近平来到香港。
作为庆典活动的一部分，航母辽宁舰也计划近日停靠香港。北京想通过这样展示军力唤起香港人的爱国主义。
德国学者于尔根•克拉赫特表示，很多西方观察家在1997年出了错。他提到的一例子是当时广为传播的《纽约时报》提出的“特洛伊木马”理论:北京会因为收回香港而倒霉。但20年后，北京已经占了上风。
【西班牙中国政策观察网站6月29日文章】题:“一国两制”？(作者西班牙中国问题专家胡利奥•里奥斯） ^
香港回归20年的成就很大程度上得益于邓小平政治智慧的产物——巧妙的“一国两制”设计。
过去20年,以特别行政区身份嵌入中国内地体制的香港，巩固了其作为国际大都会、金融和贸易中心以及海运物枢纽的地位。香港被认为是世界上最自由、开放的经济体之一，也是唯一不受西方控制的“避税天堂'。在1997年和2008年金融危机以及2003年非典疫情等危难关头，香港都得到内地的有力支持。
今天，香港正处于与内地的双重融合过程中。许多重要基础设施加强了香港与内地的一体化，包括隧道、桥梁、港口以及满足香港人日常生活需要的供水、供电设施等。另一方面，北京让香港保留了在投资领域和人民币囯际化进程中的重要角色，帮助香港在面对作为新金融中心崛起的上海时不会落于下风。
双重融合的第二条主轴是政治融合。政治融合的基础是让香港保留充分的自治空间，并最大限度尊重香港民众的各项自由。这一进程对北京来说并不容易。历经长期的殖民统治后，香港的民主和自由程度同内地存在显著差异。
一部分香港人缺乏对国家的认同感。但是，“港独”是没有未来的,连“港独”运动的一些参与者也不得不认同这一点。
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