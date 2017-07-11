FBI新掌门人选“无可挑剔”？

美国参议院司法委员会5日表示，将于12日对总统特朗普提名的联邦调查局(FBI)新任局长克里斯托弗•雷举行听证会。
雷在法律界驰骋20余年，以严谨正直著称，颇有作为,获业界认可，更被特朗普盛赞担任FBI掌门人的资格“无可挑剔”。不过，雷的过往经历也并非毫无瑕疵，在FBI前掌门詹姆斯•科米被炒、“通俄门”调查正酣的动荡时局下，这位刚过知天命年纪的律师能否顺利履新，还存有一定变数。
曾获司法部最高荣誉
一个月前，特朗普在推特网站上宣布,将提名“生面孔”雷为新任FBI局长。能够从至少13名候选人中脱颖而出，雷自身的傲人履历是重要因素。
雷出生在纽约一个律师世家，1989年从耶鲁大学毕业。又经过三年深造后，他顺利在耶鲁法学院取得法学博士学位。
在小布什总统执政时期的2003年到2005年，雷出任助理司法部长，主管刑事部门。任职期间，他处理过多起保险、金融和商业欺诈重大案件，包括当时颇为轰动的安然公司破产欺诈案。因表现优异，雷在任职期间获得了司法部最高荣誉
埃德蒙德•伦道夫奖，以褒奖他在公共服务领域的贡献。同时也肯定了他的领导力。
三年的公职生涯过后，雷选择到金-斯波尔丁律师事务所担任诉讼合伙人，客户包括多家《财富》杂志百强企业。事实上，这里曾是雷法律生涯的起点。他从耶鲁毕业后在这里做过五年普通律师。
与特朗普关系千丝万缕
除了自身经历丰富，雷此次能被特朗普“钦点”,与总统“身边人”的大力推荐不无关系。
就在新任FBI局长最终提名人选公布前的一周，特朗普的忠实拥趸、新泽西州长克里斯•克里斯蒂曾公开表示，选择雷会是一个“很棒的决定”。从最终的结果看，特朗普和克里斯蒂看法一致。
事实上，雷与克里斯蒂间的“互动”由来已久。2014年初，时任新泽西州长的克里斯蒂一度深陷“堵桥门”丑闻，雷作为他的个人律师助他脱困。当年，美媒曝光克里斯蒂的幕僚涉嫌利用职权关闭了一座重要大桥的部分车道，以此报复州内一位不支持克里斯蒂连任的民主党市长。连续四天的限行造成当地数十万人出行不便，更有一名九旬老人因救护车未能及时抵达医院而去世。
深陷丑闻泥潭的克里斯畚始终对外宣称自己对下属的伎俩毫不知情。在雷的协助下，这位特朗普的坚定支持者最终免于被起诉的厄运。
能否秉公执法受质疑
此次雷获得FBI局长提名，不少熟悉雷的业界人士认为他堪当重任。雷当年的老领导、前司法部副部长拉里•汤姆森曾评价，雷是一个“不会犯错的人”。然而，能否顺利“上岗”，参议院听证会这一关至关重要。
分析人士普遍预计，在参议院听证会上，雷与特朗普团队的关系及能否保证FBI独立性将是听证重点内容。根据目前了解的情况，面对“通俄门”调查，雷很可能处于“两头尴尬”的境地。
一方面，由于金-斯波尔丁律师事务所为特朗普基金会及特朗普公司下属机构提供过服务，雷很可能被问到是否曾经参与其中。如果特朗普公司曾经是雷的客户,那么雷是否适合担任FBI局长一职将受到严重质疑。
另一方,曾有媒体爆料，雷所在的金-斯波尔丁律师事务所的客户中包括俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气工业股份公司。就在今年初，英国军情六处前特工克里斯托弗:斯蒂尔撰写的一份35页文件遭媒体曝光，其中提及俄罗斯石油公司总裁伊戈尔•谢钦曾通过竞选顾问向时任候选人特朗普传话，愿以该公司19%的股份为交换条件，希望特朗普在当选后解除对俄罗斯的制裁。
根据相关道德和法律利益冲突条款，雷在离开金-斯波尔丁律师事务所后仍不能进行有损公司客户的行为。这就是说，他不能参与任何关于“通俄门”的调查。身为FBI掌门人,这必然会影响调查进程。然而，如果雷不进行自我回避，FBI调查的公正性又难免受到质疑。
14年前,在担任助理司法部长之前的参议院听证会上，雷曾以全票通过的最高“礼遇”贏得认可。如今，当再次接受参议员们的质询，雷恐怕难再现当年的辉煌。
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