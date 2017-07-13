机器人会取代白宫里的总统吗？

美国总统唐纳德•特朗普绝非首个让自己的情绪或个性妨碍尽责履职的三军统帅。从沃伦•哈丁的伙伴在蒂波特山大发横财到理查德•尼克松在水门事件中的狂妄自大，再到比尔•克林顿因没能控制住本能欲望而差点从白宫被赶出去，大多数时候让总统倒台的正是人性的弱点——妒忌、贪婪、性欲以裙带关系。
预言：“后人类”总统
如今，一小群科学家和思想家认为可能存在一种替代选择，一种将总统一以及我们其他人——从他或她自己手中拯救出来的方法。在他们看来，只要技术足够先进，我们就应该让一台电脑来掌管国家。是的，这听起来很荒诞！但其中的理念是，在为美国做出重大且复杂的决策方面，人工智能的表现比任何人类都好，不会有我们不愿看到的人类总统的短视或戏剧性行为。
如果你想象的是一个终结者风格的机器人坐在椭圆形办公室的“坚毅桌”后面，那就再想一想吧！总统更有可能是藏在密室或其他某个地方的一台电脑，忙着解决我们国家最棘手的问题。
与人类不同，机器人能够将有关具体政策潜在结果的海量数据都考虑在内。机器人能够预见人脑发现不了的隐患，能比任何人类都更加可靠地权衡各个选项——不会受个人冲动或偏见的影响。我们最终能够拥有比以往更努力、更高效且更好回应我们需求的行政部门。
现在还没有哪个定位明确或者有凝聚力的团体迫切要求让机器人坐进椭圆形办公室——只有一群鱼龙混杂的专家和理论家。他们认为这项未来技术将会带来更优秀的领导能力，并最终带来更好的国家。
例如，长期从事人工智能研究并且供职于数字智慧研究所的马克•瓦泽说，一旦我们解决了人工智能领域的一些关键问题，机器人将会做出比人类好得多的决策。
提升人类生存状况组织——“倡导在合乎道德的前提下利用技术来增强人类能力”的非营利组织——女主席娜塔莎•维塔-莫尔预测，终有一天我们将迎来一位“后人类”总统——一位没有人身但却以其他某种形式存在的领导人。
佐尔坦•伊什特万去年以“超人类主义者”的身份对总统职位发起了不切实际的冲击，他追求的是人类永生。伊什特万是机器人总统的又一个拥趸——并且他真的认为这种情况将会发生。
他说：“人工智能总统不会被说客收买。它不会受金钱、个人动机或家庭动机的影响。它不会有白宫中目前存在的裙带关系。这些事情都是机器不会做的。”
理念：机器人治国
机器人统治者的理念一直广泛存在于科幻小说中，时间已有数十年。1950年，艾萨克•阿西莫夫在短篇小说集《我，机器人》中构想了一个机器人似乎拥有意识以及人类水平智力的世界。流行文化——比如最近的电影《她》——长久以来一直在期盼着与人类类似的机器出现。
但截至目前，接近于机器人总统的任何内容都仅限于这一类小说中。也许不会再持续太长时间。事实上，像伊什特万这样的忠实支持者们说，我们的电脑领导人30年之内就会出现。
毫无疑问，用机器人取代白宫中的人绝非易事，即使是那些正在推动这一理念发展的人也承认确实存在重大障碍。首先，机器人领导将如何适应我们的民主共和体制还无人知晓。例如，伊什特万设想的是常规的全国大选，选民将会决定机器人优先处理的事项以及它在堕胎等道德问题上应当持有的立场；选民在下一次大选中将有机会调整这些选择。这套系统的初始程序逛无疑问将会引发争议，并且可能也需要对程序员加以挑选。伊什特万承认，所有这些都要求修改宪法。
从技术视角来看，人工智能现在的智能程度还不足以治理国家。可以就机器人目前能够完成的事项列出长长的清单——从诊断疾病和驾驶汽车到在《危险边缘》电视节目中获胜以及在你的智能手机上回答问题——并且这份清单还在迅速扩大。但现在的所有人工智能系统使用的都是“弱”智能，这意味着若想让它们执行某项任务，必须专门对其进行相应的编程。执行某项任务，必须专门对其进行相应的编程。
毫无疑问，总统要做的可不止一件事。曾为美国航空航天局做过机器人相关研究的卡内基-梅隆研究所机器人学教授伊拉•努尔巴赫什说：“如果你是美囯总统，那么朝你涌来的是你那个层次中的其他任何人都无法解決的问题。你遇到的是最棘手的问题，这些问题是最需要元认知的，你必须运用最具创造性的思维，而你能遵循的例子又最少。”
技术：“强”人工智能
为了实现所有这些，机器人总统需要运用科学家所称的“强”人工智能技术——与人类智慧一样广博、灵活、有创造性。当伊什特万等人谈论机器人总统时，他们所指的就是这种人工智能。“强”人工智能尚不存在，但有些专家认为它很快就会问世。
瓦泽说：“相比于大多数人，有些人认为我们很快就能获得人类水平的智能，我就是其中一员。2008年左右，我曾说这种智能将会在2025年前后出现。10年后，我不认为有任何理由对我的预测进行修改。”维塔-莫尔赞同这种观点。她预测称，我们10年到15年内就能获得初期版本的“强”人工智能。
但这种乐观主义需要有一项关键假设的支撑：我们很快就将迎来电脑能够解决它们自己问题的时代——即科学家所称的“技术奇点”。在那时，电脑将会变得比人类更加智能，并且能够设计出更加智能的新电脑，然后这些电脑又能设计出更加智能的电脑。
然而，努尔巴赫什说，他不认为机器能够解決与制造更加出色的电脑有关的所有技术问题。就制造这些超级智能的电脑而言，有些问题的解决需要化学领域的新发现或新型材料的发明。
在电脑能够治理国家之前还有一项重大技术问题需要解决：机器人不知道如何解释自己。机器在收集信息后便会做出决定，但是没人知道机器为什么会做出这样的决定——这对总统这项工作来说是一个重大障碍，因为这项工作一直需要利用不可预测的信息输入来做出有重大影响的决定。
无论你对唐纳德•特朗普或比尔•克林顿有什么意见，他们至少还能回想起他们的思维过程，因此能够向公众解释他们的行为，能在囯会中进行游说，能在电视或推特上进行宣传。至少现在，电脑还做不到这些。
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